search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.10.2026 14:00
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.10.2026 11:54

Η σαξοφωνίστρια Melina Paxinos την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στο Half Note Jazz Club

16.10.2026 11:54
half_note_adv

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η συνθέτρια και σαξοφωνίστρια Melina Paxinos παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ “MUSES” την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στο Half Note Jazz Club, μαζί με το Melina Paxinos Quartet.

Το “MUSES” είναι ένα contemporary jazz άλμπουμ με νεοκλασικές επιρροές, εμπνευσμένο από τον Σουρεαλισμό και την καλλιτεχνική avant-garde του Μεσοπολέμου.

Το άλμπουμ έχει σχεδιαστεί ως ένα φανταστικό καλλιτεχνικό salon, όπου η μουσική, η ζωγραφική, η φωτογραφία και η λογοτεχνία συναντιούνται. Κάθε σύνθεση συνδέεται με μία από τις καλλιτεχνικές «Μούσες» της Melina, ανάμεσά τους οι André Breton, Lee Miller, René Magritte, Man Ray, Tamara de Lempicka, Kiki de Montparnasse, Νίκος Εγγονόπουλος, Luis Buñuel και Leonard Cohen.

Μέσα από αυτές τις προσωπικότητες, το “MUSES” ανοίγει έναν διάλογο με τον κόσμο της τέχνης και των ιδεών του Μεσοπολέμου, εξερευνώντας θεματικές όπως η ελευθερία, η επιθυμία, η φαντασία και η διαρκής επανεφεύρεση του εαυτού.

Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του άλμπουμ, η Melina Paxinos είχε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με οικογένειες και ιδρύματα που εκπροσωπούν ορισμένους από τους καλλιτέχνες που ενέπνευσαν το έργο. Ανάμεσά τους η Marisa de Lempicka, δισέγγονη της Tamara de Lempicka, καθώς και η Aube Elléouët Breton, κόρη του André Breton, η οποία έδωσε γραπτή άδεια για τη χρήση του ονόματος του πατέρα της στη σύνθεση Breakfast with Breton.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει επίσης τη διασκευή της Melina Paxinos στο “A Thousand Kisses Deep“ των Leonard Cohen και Sharon Robinson, η οποία έχει αδειοδοτηθεί επίσημα από τη Sony Music Publishing.

Το “MUSES” θα κυκλοφορήσει και σε βινύλιο μέσω της Second Records Austria, σε μαύρη έκδοση καθώς και σε κόκκινη limited edition.

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, το Melina Paxinos Quartet παρουσιάζει ζωντανά το “MUSES” στο Half Note Jazz Club, μεταφέροντας στη σκηνή τον κινηματογραφικό, ατμοσφαιρικό και σουρεαλιστικό κόσμο του άλμπουμ.

Συντελεστές

Μελίνα Παξινού — σοπράνο σαξόφωνο, σύνθεση

Γιάννης Παπαδόπουλος — πιάνο

Κώστας Πατσιώτης — κοντραμπάσο

Δημήτρης Κλωνής — ντραμς

Info

MELINA PAXINOS QUARTET “MUSES” – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΛΜΠΟΥΜ

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Έναρξη: 21:30

Half Note Jazz Club  Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310 | www.halfnote.gr

Εισιτήρια : από 12€

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/melina-paxinos-quartet-muses/

*Τα τραπέζια είναι τεσσάρων ατόμων. Οι θεατές μπορούν να κάνουν κράτηση σε κάθε τραπέζι όσες θέσεις επιθυμούν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους, ότι αν δεν αγοράσουν ολόκληρο το τραπέζι (4 εισιτήρια) θα κάθονται μαζί με άλλους.*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται ποτό ούτε είναι υποχρεωτική η κατανάλωση.*Με την αγορά του εισιτηρίου δεν εξασφαλίζετε συγκεκριμένο τραπέζι αλλά μόνο τη ζώνη που έχετε επιλέξει.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ          

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
akrita_voultepsi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Αρπάχτηκαν Βούλτεψη – Ακρίτα για τον χρόνο των ομιλητών – «Αρπάχτηκε» και με τον Σκέρτσο η γαλάζια βουλευτής

DOUDONIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

O Δουδωνής απαντά στον Καρτερό: Τρώει ακόμα μαρούλια από το Τσερνόμπιλ (Video)

SIRMOS_TRAM
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Τραμ παρέσυρε πεζή στην Ακτή Ποσειδώνος, στο ύψος του Πύργου – Νοσηλεύεται στο Τζάννειο διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση

kampouris-gada
ΕΛΛΑΔΑ

Φίλιππος Καμπούρης: Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά του στοιχεία – Και η περιουσία του ΛΑΟΣ

GIORGOS_VARDINOGIANNIS_00
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο «καπετάνιος» Γιώργος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 90 ετών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karamanlis samaras new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αμηχανία στο στρατόπεδο Σαμαρά από τις αποστάσεις Καραμανλή - Πού φτάνουν οι δεξαμενές για το νέο κόμμα

savvidis -mhtsotakis- androulakis- karamanlis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι δημοσκοπήσεις ανησυχούν το Μαξίμου, τα «δώρα» Καραμανλή - Ανδρουλάκη, το τηλεφώνημα Μητσοτάκη - Σαββίδη και οι παραιτήσεις για Τσίπρα

keftedakia_simvoules2
CUCINA POVERA

Μυστικά και συμβουλές για ζουμερά και μαλακά κεφτεδάκια

stratos orkomosia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Έκοψαν αναβολές, αλλά ο Στρατός δεν τους χωράει: Τα λάθη του υπουργείου Άμυνας και η Θήβα της εγκατάλειψης

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν τα πάντα, αλλά ο λογαριασμός παραμένει στους ιδιοκτήτες και αγοραστές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.10.2026 13:59
akrita_voultepsi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Αρπάχτηκαν Βούλτεψη – Ακρίτα για τον χρόνο των ομιλητών – «Αρπάχτηκε» και με τον Σκέρτσο η γαλάζια βουλευτής

DOUDONIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

O Δουδωνής απαντά στον Καρτερό: Τρώει ακόμα μαρούλια από το Τσερνόμπιλ (Video)

SIRMOS_TRAM
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Τραμ παρέσυρε πεζή στην Ακτή Ποσειδώνος, στο ύψος του Πύργου – Νοσηλεύεται στο Τζάννειο διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση

1 / 3