Η σαξοφωνίστρια Melina Paxinos την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στο Half Note Jazz Club

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Η συνθέτρια και σαξοφωνίστρια Melina Paxinos παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ “MUSES” την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στο Half Note Jazz Club, μαζί με το Melina Paxinos Quartet.

Το “MUSES” είναι ένα contemporary jazz άλμπουμ με νεοκλασικές επιρροές, εμπνευσμένο από τον Σουρεαλισμό και την καλλιτεχνική avant-garde του Μεσοπολέμου.

Το άλμπουμ έχει σχεδιαστεί ως ένα φανταστικό καλλιτεχνικό salon, όπου η μουσική, η ζωγραφική, η φωτογραφία και η λογοτεχνία συναντιούνται. Κάθε σύνθεση συνδέεται με μία από τις καλλιτεχνικές «Μούσες» της Melina, ανάμεσά τους οι André Breton, Lee Miller, René Magritte, Man Ray, Tamara de Lempicka, Kiki de Montparnasse, Νίκος Εγγονόπουλος, Luis Buñuel και Leonard Cohen.

Μέσα από αυτές τις προσωπικότητες, το “MUSES” ανοίγει έναν διάλογο με τον κόσμο της τέχνης και των ιδεών του Μεσοπολέμου, εξερευνώντας θεματικές όπως η ελευθερία, η επιθυμία, η φαντασία και η διαρκής επανεφεύρεση του εαυτού.

Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του άλμπουμ, η Melina Paxinos είχε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με οικογένειες και ιδρύματα που εκπροσωπούν ορισμένους από τους καλλιτέχνες που ενέπνευσαν το έργο. Ανάμεσά τους η Marisa de Lempicka, δισέγγονη της Tamara de Lempicka, καθώς και η Aube Elléouët Breton, κόρη του André Breton, η οποία έδωσε γραπτή άδεια για τη χρήση του ονόματος του πατέρα της στη σύνθεση Breakfast with Breton.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει επίσης τη διασκευή της Melina Paxinos στο “A Thousand Kisses Deep“ των Leonard Cohen και Sharon Robinson, η οποία έχει αδειοδοτηθεί επίσημα από τη Sony Music Publishing.

Το “MUSES” θα κυκλοφορήσει και σε βινύλιο μέσω της Second Records Austria, σε μαύρη έκδοση καθώς και σε κόκκινη limited edition.

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, το Melina Paxinos Quartet παρουσιάζει ζωντανά το “MUSES” στο Half Note Jazz Club, μεταφέροντας στη σκηνή τον κινηματογραφικό, ατμοσφαιρικό και σουρεαλιστικό κόσμο του άλμπουμ.

Συντελεστές

Μελίνα Παξινού — σοπράνο σαξόφωνο, σύνθεση

Γιάννης Παπαδόπουλος — πιάνο

Κώστας Πατσιώτης — κοντραμπάσο

Δημήτρης Κλωνής — ντραμς

Info

MELINA PAXINOS QUARTET “MUSES” – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΑΛΜΠΟΥΜ

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Έναρξη: 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310 | www.halfnote.gr

Εισιτήρια : από 12€

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/melina-paxinos-quartet-muses/

*Τα τραπέζια είναι τεσσάρων ατόμων. Οι θεατές μπορούν να κάνουν κράτηση σε κάθε τραπέζι όσες θέσεις επιθυμούν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους, ότι αν δεν αγοράσουν ολόκληρο το τραπέζι (4 εισιτήρια) θα κάθονται μαζί με άλλους.*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται ποτό ούτε είναι υποχρεωτική η κατανάλωση.*Με την αγορά του εισιτηρίου δεν εξασφαλίζετε συγκεκριμένο τραπέζι αλλά μόνο τη ζώνη που έχετε επιλέξει.

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