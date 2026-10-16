Ο βραβευμένος με Grammy πιανίστας Pablo Ziegler επιστρέφει στη σκηνή του Half Note Jazz Club

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Ο Pablo Ziegler, o βραβευμένος με Grammy πιανίστας, συνθέτης κι ενορχηστρωτής, θρύλος του Tango Nuevo, επιστρέφει στη σκηνή του Half Note Jazz Club 17 χρόνια μετά, από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Διάσημος ανά τον κόσμο για τον τρόπο που καταφέρνει να ενώνει εκπληκτικά τον αισθησιασμό του tango με τη jazz αλλά και την Ευρωπαϊκή μουσική παράδοση, ο 82χρονος απαράμιλλος καλλιτέχνης, που υπήρξε ο αγαπημένος συνεργάτης του Astor Piazzolla κι ανέβασε το Nuevo Tango σε άλλα επίπεδα, αφήνει προσωρινά τις μεγάλες σκηνές και τα Concert Halls κι έρχεται με το εξαίρετο τρίο του, για τέσσερα μοναδικά βράδια στη σκηνή του Half Note Jazz Club.

Γεννημένος στο Buenos Aires, ο χαρισματικός πιανίστας Pablo Ziegler, ξεκίνησε με σπουδές σε ηλικία 4 χρονών στο κονσερβατόριο και σε ηλικία 15 ετών είχε δίπλωμα πιάνου ώστε να μπορεί να διδάξει. Πριν ακόμα ξεκινήσει τη συνεργασία του με τον Astor Piazzolla, ο Pablo Ziegler αξιοποίησε τις σπουδές του στην κλασική μουσική αλλά είχε και μεγάλη αγάπη για τη jazz που συνεχώς ανακάλυπτε. Μέχρι εκείνα τα χρόνια είχε μόνο σαφή γνώση του tango στην παραδοσιακή μορφή του που ήταν φυσικά συνδεδεμένο με το Buenos Aires, αλλά η δραστηριότητά του ήταν κυρίως με το τρίο του που με διαφορετικές ενορχηστρώσεις δικές του «αποδομούσε» κλασικά κομμάτια και τα έπαιζε σε jazz ήχο. Δεδομένου ότι δεν έπαιζε tango εκείνη την εποχή ο Pablo Ziegler, είδε με έκπληξη να τον καλεί κοντά του το 1978 ο μυθικός Astor Piazzolla.

Ο maestro Astor Piazzolla εκτίμησε το γεγονός ότι ο Pablo Ziegler είχε τεράστιες ικανότητες στην κλασική μουσική και την jazz κι αυτό το στοιχείο τον παρακίνησε να τον προτείνει για πιανίστα, στο περίφημο Nuevo Tango Quintet του.Ήθελε κάποιονπου θααπογειώσει το Nuevo Tango και θατο πάει σε διαφορετικά επίπεδα.

Η πρώτη εμπειρία με τον Astor Piazzolla για τον Pablo Ziegler ήταν τρομακτική αφού έλαβε ένα βουνό πολύ δύσκολες παρτιτούρες για να μελετήσει και σε χρόνο μηδέν να μάθει. Όμως δεν είχε κανένα πρόβλημα όχι μόνο να ανταποκριθεί, αλλά και να γίνει ο πιο πιστός του συνεργάτης μέχρι η υγεία του Astor Piazzolla το 1989 να περιορίσει τις εμφανίσεις του. Ήταν το δεξί του χέρι σε εμβληματικές ηχογραφήσεις όπως τα “Tango: Zero Hour”, “La Camora” και στην τεράστια συναυλία “Central Park Concert”. Τον αποκάλεσαν – κι όχι άδικα – συνεχιστή του έργου του Astor Piazzolla κι αποδείχτηκε ότι αυτό τελικά είναι.

Σύντομα ο Pablo Ziegler άρχισε να ηχογραφεί με ορχήστρες και συνεργάστηκε με την Milva, τον Placido Domingo και τον Gary Burton. Το στυλ παιξίματος του έχει χροιά μοναδική είναι πιο κρουστό, γεμάτο μέταλλο αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα λυρικό, άλλοτε θυμίζοντας τον Vladimir Horowitz κι άλλοτε τον Bill Evans. Για περισσότερα από 35 χρόνια ηγείται διαφόρων ensembles αλλά και κουαρτέτων ή τρίο και συνθέτει μουσική για το κινηματογράφο, για ορχήστρες και δισκογραφεί ανάλογα. Το 2005 ο δίσκος του με το τρίο με τον μόνιμο συνεργάτη τον Quique Sinesi και guest τον Walter Castro με τίτλο “Bajo Cero” απέσπασε Latin Grammy και το 2018 θα κερδίσει Grammy για Best Latin Jazz Album με τον δίσκο “Jazz Tango”. O Pablo Ziegler συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως οι Emmanuel Ax, Branford Marsalis, Paquito D’Rivera, Kenny Garrett, Joe Lovano, Christopher O’Riley, Nestor Torres, Randy Brecker, Orpheus Chamber Orchestra, Metropole Orkest Amsterdam, Sydney Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orch.και δεκάδες άλλους στις περισσότερες από τις οποίες είχε μαζί του τον βιρτουόζο κιθαρίστα Quique Sinesi.

Ο επίσης γεννημένος στο Buenos Aires Quique Sinesi είναι ίσως ο σπουδαιότερος κιθαρίστας κι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους συνθέτες της Αργεντινής. Παίζει 7χορδη και 10χορδη Ισπανική κιθάρα, charango, piccolo κιθάρα, ακουστική και με ένα στυλ που κινείται από την σύγχρονη κλασική, την folk, το Tango, την jazz κλπ. Εκτός από τις 3,5 δεκαετίες συνεργασίας με τον Pablo Ziegler, ο Quique Sinesi έχει μια τεράστια δισκογραφία προσωπική ενώ έχει συνεργαστεί με πλήθος αστέρων μερικοί από τους οποίους είναι οι Dino Saluzzi, Marcelo Moguilevsky, Carlos Aguirre, Javier Girotto , Charlie Mariano, Michel Godard, Markus Stockhausen, Enrico Rava, Yamandu Costa κι άλλους.

Στο bandoneon το τρίο συμπληρώνει ο μοναδικός Manu Comté, ένας επίσης πολυσχιδής καλλιτέχνης, που ξεκίνησε να συνεργάζεται με τον Pablo Ziegler από το 2023και δένει υπέροχα μαζί τους.

Είναι βέβαιο ότι από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, θα έχουμε την σπάνια ευκαιρία που μας δίνει το εκπληκτικό Pablo Ziegler Trio, να απολαύσουμε, στη σκηνή του Half Note Jazz Club, την ιστορία κι εξέλιξη του Nuevo Tango σ’ ένα όμορφο πάντρεμα με την jazz από τον master του είδους, τον Pablo Ziegler!

www.pabloziegler.com

Pablo Ziegler – piano

Quique Sinesi – guitar

Many Comté – bandonéon

Info

PABLO ZIEGLER TRIO

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30- ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Έναρξη Παρασκευή & Σάββατο 22:00 – Κυριακή & Δευτέρα 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310, www.halfnote.gr

Τιμές εισιτηρίων: από 20€ Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/pablo-ziegler-trio/

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