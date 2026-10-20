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20.10.2026 13:06

Η νέα σεζόν του NBA κάνει πρεμιέρα στη MagentaTV

20.10.2026 13:06
MagentaTV-NBA

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Η νέα σεζόν του NBA ξεκινά στα «παρκέ» της MagentaTV. Τα κανάλια Magenta Sport, τα οποία φιλοξενούν το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου από το 2012, θα μεταδώσουν ζωντανά τα τρία πρώτα ματς της πρεμιέρας. Η δράση ξεκινά απόψε (Τρίτη 20/10) με την αναμέτρηση Ντιτρόιτ Πίστονς-Μπόστον Σέλτικς (22:00, Magenta Sport 4) και συνεχίζεται τα ξημερώματα της Τετάρτης 21/10, με τους πρωταθλητές της περσινής σεζόν Νιου Γιορκ Νικς ναυποδέχονται τους Φιλαδέλφεια 76ερς (02:00, Magenta Sport 4) και τους περσινούς φιναλίστ Σαν Αντόνιο Σπερς ναπαίζουν με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (04:30, Magenta Sport 5).

Η MagentaTV θα φιλοξενήσει και την πρώτη επίσημη αναμέτρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των  Μαϊάμι Χιτ. Ο Έλληνας σούπερ σταρ θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, τα ξημερώματα της Πέμπτης 22/10 (02:30, Magenta Sport 4), ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Τα κανάλια Magenta Sport θα μεταδώσουν, επίσης, το ματς των Χιτ κόντρα στους Χόρνετς, το οποίο θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Κυριακής 25/10 (01:00, Magenta Sport 4).

Από το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής εβδομάδας ξεχωρίζουν, επίσης, οι αναμετρήσεις Λος Άντζελες ΛέικερςΓκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (22/10, 05:00, Magenta Sport 5), Φιλαδέλφεια 76ερςΚλίβελαντ Καβαλίερς (23/10, 02:00, Magenta Sport 4), Γιούτα ΤζαζΛος Άντζελες Λέικερς (25/10, 23:00, Magenta Sport 4) και Φιλαδέλφεια 76ερςΝτιτρόιτ Πίστονς (26/10, 01:30, Magenta Sport 5).

Η MagentaTV θα μεταφέρει και φέτος στους συνδρομητές της τη δράση του NBA, από την κανονική περίοδο και τα playoffs μέχρι τους τελικούς του 2027, οι οποίοι θα μεταδοθούν ζωντανά από τα κανάλια Magenta Sport. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται, επίσης, η ζωντανή κάλυψη ολόκληρου του NBA All-Star Weekend, με τις εκδηλώσεις και το All-Star Game που συγκεντρώνει τα κορυφαία αστέρια της διοργάνωσης.

Τις εξελίξεις από το NBA και τις υπόλοιπες κορυφαίες μπασκετικές διοργανώσεις θα μεταφέρει και φέτος η εκπομπή «Pick ‘Ν Roll» (κάθε Δευτέρα, 21:30, Magenta Sport 4) με τον Ρήγα Δάρδαλη. Η εκπομπή κάθε εβδομάδα θα παρουσιάζει πλούσιο ρεπορτάζ, αναλύσεις, συνεντεύξεις και τα σημαντικότερα νέα από τον κόσμο του μπάσκετ.

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