«Η Αγάπη στον Δρόμο του Μεταξιού»: Το νέο κινεζικό χορευτικό υπερθέαμα στο Christmas Theater, 13–15 Νοεμβρίου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το μεγάλο κινεζικό χορευτικό υπερθέαμα ανοίγει το 4ο Σινο-Ελληνικό Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου, με τέσσερις μόνο παραστάσεις στο Christmas Theater, 13–15 Νοεμβρίου

Πριν από σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια, ένα μεταξωτό περιβραχιόνιο έμεινε θαμμένο στην έρημο. Σήμερα θεωρείται εθνικός θησαυρός της Κίνας, και από αυτό γεννήθηκε μια ιστορία αγάπης που δεν χρειάζεται λέξεις για να γίνει κατανοητή.

Στο χορόδραμα «Η Αγάπη στον Δρόμο του Μεταξιού», τα συναισθήματα δεν μεταφράζονται: γίνονται κίνηση, μουσική και εικόνα. Από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου 2026, το Christmas Theater υποδέχεται τη μεγάλη κινεζική παραγωγή, με τη συμμετοχή του Beijing Performance & Arts Group και του Beijing Song and Dance Troupe, για τέσσερις μόνο παραστάσεις.

Λίγα λόγια για την ιστορία

Το περιβραχιόνιο ανακαλύφθηκε στα ερείπια της αρχαίας πόλης Νίγια, στη Σιντζιάνγκ. Η υφαντή επιγραφή του, «Πέντε αστέρια ανατέλλουν στην Ανατολή, ευνοώντας την Κίνα», έγινε η αφετηρία του έργου.

Στην απεραντοσύνη της ερήμου διασταυρώνονται οι δρόμοι τριών ανθρώπων: ενός αξιωματικού της συνοριακής φρουράς της δυναστείας Χαν, του γιου ενός νομάδα αρχηγού και της κόρης του ηγεμόνα μιας πόλης-όασης. Δεν μοιράζονται ούτε την καταγωγή ούτε την οπτική τους για τον κόσμο. Οι αμμοθύελλες και οι κοινές δοκιμασίες όμως ανατρέπουν τις βεβαιότητές τους: η καχυποψία υποχωρεί και αφήνει χώρο στην εμπιστοσύνη, τη φιλία και την αγάπη. Η παράσταση δεν μιλά για επικράτηση, μιλά για συνύπαρξη: για το σημείο όπου οι διαφορές δεν εξαφανίζονται, αλλά παύουν να εμποδίζουν την ανθρώπινη επαφή.

Με πάνω από 80 καλλιτέχνες και συντελεστές, η παραγωγή συνδυάζει μεγάλες χορευτικές συνθέσεις, πλούσια κοστούμια και σκηνικές εικόνες με κινηματογραφική ένταση. Η κινεζική αισθητική παράδοση συναντά τη σύγχρονη σκηνική τεχνολογία, ενώ η μουσική και η εκφραστικότητα των σωμάτων οδηγούν τον θεατή στη συναισθηματική διαδρομή των ηρώων, χωρίς να χρειάζεται καμία γνώση της κινεζικής ιστορίας.

Η παράσταση ανοίγει το 4ο Σινο-Ελληνικό Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου, που από το 2023 συστήνει στο ελληνικό κοινό διαφορετικές όψεις της κινεζικής παραστατικής τέχνης. Στη διαδρομή του περιλαμβάνονται το χορόδραμα «Tiangong Kaiwu – Το Έπος της Κίνας», που παρουσιάστηκε το 2025 στο Christmas Theater, και το ακροβατικό χορόδραμα «SWAN», που ταξίδεψε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο του 2026. Στόχος του είναι μια σταθερή πολιτιστική επαφή ανάμεσα στις δύο χώρες, και η νέα εναρκτήρια παραγωγή τη φέρνει πιο κοντά, μέσα από τα συναισθήματα των ηρώων της.

Πού: Christmas Theater, Λεωφόρος Βεΐκου 139

Πότε: 13, 14 και 15 Νοεμβρίου 2026 Παρασκευή στις 20.30 Σάββατο στις 16.00 και 20.30 και Κυριακή στις 16.00

Εισιτήρια: Από 20 ευρώ

Κρατήσεις εισιτηρίων: More.com

Διάρκεια: 120 λεπτά με διάλειμμα