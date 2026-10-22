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22.10.2026 14:40

Από τη θέση του οδηγού ενός μονοθεσίου της McLaren Racing –  Τι θα έκαναν οι θεατές του Allwyn | McLaren Racing Live in Athens αν είχαν τα κλειδιά του; 

22.10.2026 14:40
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H McLaren MP4/6 του Ayrton Senna

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Τι θα έκανες αν σου έδιναν τα κλειδιά ενός μονοθεσίου της McLaren Racing;Κάποιοι θα αναζητούσαν την ιδανική διαδρομή. Κάποιοι θα δοκίμαζαν τα όριά τους στην πίστα. Κάποιοι θα ήθελαν απλώς να τη δείξουν στους φίλους τους. Και κάποιοι παραδέχθηκαν ότι μάλλον… δεν θα την επέστρεφαν ποτέ.

Οι fans στο “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens”

Αγαπημένα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης, που παραβρέθηκαν στο Allwyn | McLaren Racing Live in Athens, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, μοιράζονται τις πιο αυθόρμητες, αστείες και απρόβλεπτες απαντήσεις σε ένα ερώτημα που πυροδοτεί αμέσως τη φαντασία.

H McLaren MCL60
H McLaren MCL60

Απολαύστε τις πιο διασκεδαστικές απαντήσεις και σκεφτείτε: εσείς τι θα κάνατε;

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Από τη θέση του οδηγού ενός μονοθεσίου της McLaren Racing –  Τι θα έκαναν οι θεατές του Allwyn | McLaren Racing Live in Athens αν είχαν τα κλειδιά του; 

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ΠΕΜΠΤΗ 22.10.2026 14:58
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