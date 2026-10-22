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Τι θα έκανες αν σου έδιναν τα κλειδιά ενός μονοθεσίου της McLaren Racing;Κάποιοι θα αναζητούσαν την ιδανική διαδρομή. Κάποιοι θα δοκίμαζαν τα όριά τους στην πίστα. Κάποιοι θα ήθελαν απλώς να τη δείξουν στους φίλους τους. Και κάποιοι παραδέχθηκαν ότι μάλλον… δεν θα την επέστρεφαν ποτέ.
Αγαπημένα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης, που παραβρέθηκαν στο Allwyn | McLaren Racing Live in Athens, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, μοιράζονται τις πιο αυθόρμητες, αστείες και απρόβλεπτες απαντήσεις σε ένα ερώτημα που πυροδοτεί αμέσως τη φαντασία.
Απολαύστε τις πιο διασκεδαστικές απαντήσεις και σκεφτείτε: εσείς τι θα κάνατε;
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