Εκδήλωση για τον εορτασμό των 24 χρόνων λειτουργίας των «Σπιτιών» Φιλοξενίας της Φλόγας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

44 χρόνια στο πλευρό των παιδιών με καρκίνο, 24 χρόνια «Σπίτια» φιλοξενίας

Η Φλόγα γιόρτασε την επέτειο του πρώτου της Σπιτιού και παρέδωσε τον ανανεωμένο πεζόδρομο «Ένας δρόμος που μας ενώνει»

Με μια γιορτή γεμάτη συγκίνηση, παιδικά χαμόγελα και μηνύματα αισιοδοξίας, η Φλόγα τίμησε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου τα 24 χρόνια λειτουργίας του πρώτου της Σπιτιού, ενώ παράλληλα γιόρτασε την ολοκλήρωση της ανάπλασης του πεζόδρομου της οδού Αιγίου, στο Γουδή. Ο ανανεωμένος χώρος, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τα παιδιά και τις οικογένειες που φιλοξενούνται στα Σπίτια της Φλόγας, πήρε το όνομα «Ένας δρόμος που μας ενώνει».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, καθώς και η Λίλιαν Βιλδιρίδη, εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού.

Παρευρέθηκαν επίσης ο βουλευτής Επικρατείας Γιώργος Σταμάτης, ο Παναγιώτης Γκανιάτσος ως εκπρόσωπος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο Κωνσταντίνος Ταχτσίδης ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Αθηναίων, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και εκπρόσωποι φορέων, της επιστημονικής κοινότητας και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Στον χαιρετισμό της, η Πρόεδρος της Φλόγας αναφέρθηκε στη διαδρομή των 24 χρόνων από την ημέρα που φιλοξενήθηκε στο Σπίτι το πρώτο παιδί μαζί με τους γονείς του. Υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της φιλοξενίας, της αλληλεγγύης και της συμπαράστασης μεταξύ οικογενειών που έρχονται αντιμέτωπες με τον παιδικό καρκίνο, αλλά και τη σημασία της δημιουργίας χώρων όπου τα παιδιά μπορούν να βρίσκουν φως, παιχνίδι και ανάσα στην καθημερινότητά τους.

Ο πεζόδρομος, που δημιουργήθηκε το 2022, έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια προέκταση των Σπιτιών της Φλόγας και πολύτιμος χώρος για τα παιδιά και τους γονείς τους. Η ανάπλασή του τον μεταμόρφωσε σε ένα πιο φωτεινό, πολύχρωμο και φιλόξενο περιβάλλον, ενισχύοντας παράλληλα τη σύνδεση της Φλόγας με τη γειτονιά της. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια επιμελήθηκαν η καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Έλενα Κωνσταντινίδου και ο αρχιτέκτονας Εμμανουήλ Συμιακάκης, ενώ τις

ζωγραφικές παρεμβάσεις δημιούργησε ο καλλιτέχνης nicola delarte.

Η Φλόγα ευχαριστεί θερμά τη Stoiximan, η οποία ανέλαβε το σύνολο του κόστους της ανάπλασης του πεζόδρομου και παραμένει σταθερά στο πλευρό της, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε επίσης αναφορά στην ανακαίνιση του Παιδότοπου, την οποία χρηματοδότησαν αποκλειστικά οι Θεοδόσης και Γιάννης Παντελίδης Περγαντάς της Power Health.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη συγκινητική συμβολή των μαθητών του Κολλεγίου Αθηνών, οι οποίοι συγκέντρωσαν ένα σημαντικό ποσό για την επίπλωση και τον εξοπλισμό του νέου χώρου που θα στεγάσει το Δημοτικό Σχολείο, το οποίο λειτουργεί για τα παιδιά που φιλοξενούνται στον Σύλλογο.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια μικρή γιορτή που ετοίμασαν τα παιδιά με τους εκπαιδευτικούς τους και στη συνέχεια να βρεθούν στον ανανεωμένο πεζόδρομο, όπου η επέτειος τιμήθηκε με 24 μπαλόνια που έφυγαν στον ουρανό αποχαιρετώντας συμβολικά κάθε χρόνο λειτουργίας του Σπιτιού.

24 χρόνια στον ίδιο δρόμο. Τώρα, ζωγραφίζουμε τη συνέχεια!

Πληροφορίες για τη Φλόγα

Από το 1982, η Φλόγα, Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια,, βρίσκεται στο πλευρό των παιδιών με καρκίνο από όλη την Ελλάδα και των οικογενειών τους, προσφέροντας φιλοξενία, φροντίδα και στήριξη σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής τους. Με συνέπεια και αγάπη, συνεχίζει να αγωνίζεται για την καλύτερη δυνατή ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα κάθε παιδιού που νοσεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φλόγας