CAPA: Με πυξίδα τις αξίες και δύο σημαντικές πρωτοβουλίες για το μέλλον

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Η CAPA – Ένωση Επαγγελματιών Εταιρικών Υποθέσεων (Corporate Affairs Professional Association), παρουσίασε δύο σημαντικές πρωτοβουλίες, που αναδεικνύουν τον ρόλο των αξιών, της δεοντολογίας και της υπευθυνότητας στο πεδίο των εταιρικών υποθέσεων. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης True North με τη συμμετοχή περισσότερων από 120 Στελεχών.

Κώδικας Δεοντολογίας

O νέος Κώδικας Δεοντολογίας της CAPA, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της αξιοπιστίας και την ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου των επαγγελματιών Εταιρικών Υποθέσεων. Το πλήρες κείμενό του θα αποσταλεί στα μέλη της Ένωσης την 1η Νοεμβρίου και θα τεθεί σε διαβούλευση μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2027 για να επικυρωθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας φιλοδοξεί να αποτελέσει κοινό σημείο αναφοράς για τις αρχές και την επαγγελματική συμπεριφορά του κλάδου, ενισχύοντας την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη. Παρουσιάστηκε από την επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας, Ελίνα Κωνσταντίνου, μαζί με τα μέλη της ομάδας: Άννα Ζηλάκου, Μάρθα Κεσίσογλου, Ελένη Ράπτη, Χρύσα Σπυροπούλου, Σοφία Τατά και Κατερίνα Φραγκιουδάκη, με τη συνεργασία του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της CAPA, Πάκη Παπαδημητρίου.

Όπως σημείωσε η Ελίνα Κωνσταντίνου: «Στόχος μας δεν ήταν απλώς να καταγράψουμε κανόνες, αλλά να διαμορφώσουμε μια κοινή πυξίδα αξιών για το επάγγελμά μας. Ως επαγγελματική κοινότητα έχουμε την ευκαιρία και την ευθύνη να θέσουμε υψηλότερα πρότυπα, ενισχύοντας την αξιοπιστία και το κύρος των Εταιρικών Υποθέσεων».

Ιδιαίτερη σημασία είχε η συμβολή του Θεοδόση Τάσιου, Ομότιμου Καθηγητή του ΕΜΠ και Ακαδημαϊκού, ο οποίος, παρότι δεν κατέστη δυνατό να παραστεί στην εκδήλωση, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της CAPA συντάσσοντας ειδικά για την περίσταση την ομιλία «Το Αν-Ήθος παράγει Φτώχεια». Επιλεγμένα αποσπάσματά της παρουσιάστηκαν στο κοινό από την Ελίνα Κωνσταντίνου και τον Πάκη Παπαδημητρίου.

Ο Καθηγητής χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Ένωσης για τη θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας, επισημαίνοντας στη γραπτή ομιλία του: «Ο κοινός Κώδικας Δεοντολογίας των Μελών ενός Συλλόγου παραμένει ενα όπλο ατομικής και συλλογικής άμυνας».

CAPAWiki – Sustainability Explained

Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκε στην εκδήλωση και το νέο ψηφιακό εργαλείο επικοινωνίας «CAPAWiki Sustainability Explained» (www.capawiki.gr), μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να κάνει τις έννοιες της βιωσιμότητας πιο προσιτές και κατανοητές μέσα από αξιόπιστο, διασταυρωμένο και τεκμηριωμένο περιεχόμενο. Πρόκειται για ένα γλωσσάρι που περιλαμβάνει μέχρι στιγμής 59 θεμελιώδεις όρους, αλλά θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται, αποτελώντας ένα δυναμικά εξελισσόμενο βοήθημα για τους επαγγελματίες Εταιρικών Υποθέσεων και όχι μόνο. Το CAPAWiki Sustainability Explained παρουσίασαν τα μέλη Φαίη Αρπατζόγλου, Κωνσταντίνος Εφραιμίδης, Βένια Ζαφολιά, Ράνια Καμπουροπούλου, Κίμων Μαλαταράς, Κατερίνα Μαλούχου, Ρηνέτα Μήτση, Εβελίνα Σαραντίδη, Δόμνικα Σκρέτα, Ιωάννα Φρατζεσκάκη, Ρούλη Χριστοπούλου και Κωνσταντίνα Χρυσανθακοπούλου, με τη συνεργασία του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της CAPA, Πάκη Παπαδημητρίου.

Αναδεικνύοντας τον στόχο της πρωτοβουλίας, η Δόμνικα Σκρέτα, επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας ανέφερε: «Με το CAPAWiki θελήσαμε να γεφυρώσουμε την απόσταση ανάμεσα στη γνώση των ειδικών και την καθημερινότητα των πολλών, κάνοντας τη γλώσσα της βιωσιμότητας κατανοητή και ουσιαστική για όλους, γιατί η πραγματική πρόκληση στην επικοινωνία είναι να κάνεις κάτι απλό, χωρίς να το κάνεις απλοϊκό. Παράλληλα, δημιουργήσαμε νέες μορφές περιεχομένου (spin-offs), όπως Vidcasts και explainer videos, προσαρμόζοντας τη γλώσσα και τον τρόπο επικοινωνίας στα ενδιαφέροντα και τα μέσα που χρησιμοποιούν διαφορετικά κοινά».

Στη συνέχεια η συζήτηση «Responsible by Design», που συντόνισε η Ρηνέτα Μήτση, Γραμματέας της CAPA με τη συμμετοχή της Νερίνας Κομιώτη, Γενικής Διευθύντριας του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος, και του Πάνου Παγώνη, Group Creative Director της McCann Worldgroup Athens, ανέδειξε την αξία της υπευθυνότητας ως μοχλού μετασχηματισμού και καινοτομίας στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Η Πρόεδρος της CAPA, Ανθή Τροκούδη υπογράμμισε τη σπουδαιότητα του Κώδικα Δεοντολογίας και του CAPAWiki – Sustainability Explained αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και το CAPAWiki, η Ένωση CAPA ενισχύει το θεσμικό της ρόλο και υπηρετεί έναν κοινό στόχο: την ενίσχυση της αξιοπιστίας του κλάδου μας. Με κοινές αρχές στην επαγγελματική μας πρακτική και σαφή, κατανοητή επικοινωνία για τη βιωσιμότητα, συμβάλλουμε σε σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στις επιχειρήσεις και την κοινωνία».

Από την πλευρά του, ο Πάκης Παπαδημητρίου, μέλος του ΔΣ της CAPA τόνισε στην ομιλία του την αφοσίωση και τη συνεργασία των ανθρώπων της CAPA που εργάστηκαν επί μήνες για τις δύο πρωτοβουλίες, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Σε μια εποχή διαρκών αλλαγών και νέων προκλήσεων, η ανάγκη για διαφάνεια, ακεραιότητα και υπεύθυνη επαγγελματική στάση είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Το μεράκι των Ομάδων Εργασίας της CAPA γίνεται πλέον μεδούλι».

Την εκδήλωση υποστήριξαν ως Χορηγοί οι εταιρείες TELEKOM, IKEA, Zepos & Yannopoulos, Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, OneTeam και Celyphos Creative Group και ως Χορηγοί Επικοινωνίας τα μέσα ESG+ Stories, fyi.news και LiFO.

Λίγα λόγια για την CAPA

H Ένωση Επαγγελματιών Εταιρικών Υποθέσεων (Corporate Affairs Professional Association – CAPA) ιδρύθηκε το 2025, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού και ανεξάρτητου επαγγελματικού φορέα, που εκπροσωπεί τους επαγγελματίες των Εταιρικών Υποθέσεων και της Στρατηγικής Επικοινωνίας. Με στόχο την ενδυνάμωση, τη θεσμική αναγνώριση και διαρκή εξέλιξη του ρόλου των Επαγγελματιών Εταιρικών Υποθέσεων, η CAPA φιλοδοξεί να αποτελέσει το επίσημο σημείο αναφοράς για τη γνώση, τη δεοντολογία, τη διασύνδεση, την ανάπτυξη και την επιρροή του κλάδου στην Ελλάδα.