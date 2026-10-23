MagentaTV: Πλούσια ποδοσφαιρική δράση με το «El Clásico» Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης και την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League

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Τρεις αγώνες των Μαϊάμι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη MagentaTV

Το μεγάλο ντέρμπι του ισπανικού ποδοσφαίρου ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης έρχεται στη MagentaTV. Την Κυριακή 25/10 (22:00, Magenta Sport 3 League) οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο «El Clásico» για τη 10η αγωνιστική της LaLiga EA Sports, με τους γηπεδούχους να μετρούν 9 στις 9 νίκες στο πρωτάθλημα. Εντός συνόρων, τα κανάλια Magenta Sport θα φιλοξενήσουν τέσσερις αναμετρήσεις για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League: ΑΕΚ-Παναιτωλικός (24/10, 20:00, Magenta Sport 1 League), Ολυμπιακός-Καλαμάτα (25/10, 16:00, Magenta Sport 1 League), Βόλος Elabet-Παναθηναϊκός (25/10, 18:00, Magenta Sport 2 League) και ΟΦΗ-ΠΑΟΚ (25/10, 20:00, Magenta Sport 1 League).

Τι άλλο ξεχωρίζει στα κανάλια Magenta Sport

Από το ποδοσφαιρικό «μενού» των καναλιών Magenta Sport ξεχωρίζει, επίσης τα ματς Ατλέτικο Μαδρίτης-Ντεπορτίβο Λα Κορούνια (24/10, 22:00, Magenta Sport 3 League) για τη LaLiga EA Sports, καθώς και οι αναμετρήσεις Νάπολι-Ρόμα (24/10, 19:00, Magenta Sport 1 & 4K), Ίντερ-Φιορεντίνα (25/10, 13:30, Magenta Sport 1), Λέτσε-Γιουβέντους (25/10, 19:00, Magenta Sport 1) και Ουντινέζε-Μίλαν (25/10, 21:45, Magenta Sport 1) για την 8η αγωνιστική της Serie A.

Το τριήμερο 27-29/10 θα διεξαχθεί και η 9η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ματς Ρόμα-Κάλιαρι (27/10, 21:45, Magenta Sport 1), Μίλαν-Μπολόνια (28/10, 19:30, Magenta Sport 1), Βενέτσια-Ίντερ (28/10, 19:30, Magenta Sport 2) και Φιορεντίνα-Αταλάντα (29/10, 21:45, Magenta Sport 1 & 4K).

Το μπασκετικό θέαμα από το NBA συνεχίζεται, με τα κανάλια Magenta Sport να μεταδίδουν 3 ματς των Μαϊάμι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα σε Σάρλοτ Χόρνετς (25/10, 01:00, Magenta Sport 4), Ντάλας Μάβερικς (27/10, 01:30, Magenta Sport 4) και Ατλάντα Χοκς (29/10, 01:00, Magenta Sport 4).

Ξεχωρίζουν, επίσης τα ματς Γιούτα Τζαζ-Λος Άντζελες Λέικερς (25/10, 23:00, Magenta Sport 4) και Νιου Γιορκ Νικς-Ντιτρόιτ Πίστονς (28/10, 02:00, Magenta Sport 4). Στο FIBA Basketball Champions League, το Περιστέρι θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Μούρθια την Τρίτη 27/10 (21:30, Magenta Sport 4 & Start), για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα έχουν στη διάθεσή τους και όλη τη δράση του MotoGP Αυστραλίας, το οποίο συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο 24-25/10, με ζωντανές μεταδόσεις από το Magenta Sport 5.

Τον παλμό των εξελίξεων από τα πιο σημαντικά αθλητικά γεγονότα της εβδομάδας θα μεταφέρει η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών Magenta Sport, μέσα από ειδικές εκπομπές και πλούσια ρεπορτάζ.

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports

Οι συνδρομητές της MagentaTV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα ματς Asteras AKTOR-Λεβαδειακός (24/10, 19:30) και Άρης-Ατρόμητος (25/10, 19:30) για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Από την Premier League ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι (24/10, 14:30), Άρσεναλ-Έβερτον (24/10, 17:00), Τσέλσι-Τότεναμ (24/10, 19:30), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπόρνμουθ (25/10, 16:00) και Λίβερπουλ-Μπράιτον (25/10, 16:00), ενώ από την Bundesliga ξεχωρίζουν τα ματς Ντόρτμουντ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (24/10, 19:30) και Φράιμπουργκ-Μπάγερν (25/10, 18:30).

Στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί την Αρμάνι Μιλάνο (27/10, 21:15) και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Αναντολού Εφές (30/10, 19:30), ενώ ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Μπεσίκτας εκτός έδρας (28/10, 19:30) και θα υποδεχθεί την Αρμάνι Μιλάνο (30/10, 21:15). Στο EuroCup, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μπαχτσεσεχίρ (27/10, 18:00), ενώ ο Άρης θα υποδεχθεί την Τσεντεβίτα Ολίμπια (28/10, 19:30).

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των καναλιών Magenta Sport για την εβδομάδα 23-29/10:

Παρασκευή 23.10.26

13:30 ATP 250 Αλμάτι, Προημιτελικός, Magenta Sport 6

17:30 ATP 250 Αλμάτι, Προημιτελικός, Magenta Sport 6

18:30 Ελλάδα-Σερβία, Socca Aegean Cup, Φάση Ομίλων, Επανάληψη, Magenta Sport 3

19:30 Γεωργία-Σερβία, Socca Aegean Cup, Τελικός 3ης Θέσης, Επανάληψη, Magenta Sport 3

20:30 Κροατία-Ελλάδα, Socca Aegean Cup, Τελικός, Επανάληψη, Magenta Sport 3

21:45 Τορίνο-Μόντσα, Serie A, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

22:00 Αλαβές-Μάλαγα, LaLiga EA Sports, 10η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

22:00 Μπόλτον-Μίντλεσμπρο, Sky Bet EFL Championship, 12η Αγωνιστική, Magenta Sport 5 & Start

22:30 Εκπομπή «Game R1», Magenta Sport 1

22:45 Βιτόρια Γκιμαράες-Μαρίτιμο, Liga Portugal Betclic, 9η Αγωνιστική, Magenta Sport 3

Σάββατο 24.10.26

00:35 Moto3 Γκραν Πρι Αυστραλίας, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές, Magenta Sport 5

01:20 Moto2 Γκραν Πρι Αυστραλίας, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές, Magenta Sport 5

02:05 MotoGP Γκραν Πρι Αυστραλίας, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές, Magenta Sport 5

02:45 MotoGP Γκραν Πρι Αυστραλίας, Κατατακτήριες Δοκιμές, Magenta Sport 5

04:40 Moto3 Γκραν Πρι Αυστραλίας, Κατατακτήριες Δοκιμές, Magenta Sport 5

05:35 Moto2 Γκραν Πρι Αυστραλίας, Κατατακτήριες Δοκιμές, Magenta Sport 5

06:45 MotoGP Γκραν Πρι Αυστραλίας, Tissot Sprint, Magenta Sport 5

10:05 ERC Πορτογαλία, SS2 Cabeceiras de Basto 1, Magenta Sport 5

11:35 ERC Πορτογαλία, SS3 Ribeira de Pena 1, Magenta Sport 5

12:25 ERC Πορτογαλία, SS4 Boticas – Vale do Tamega 1, Magenta Sport 5

13:00 ATP 250 Αλμάτι, 1ος Ημιτελικός, Magenta Sport 6

14:30 Τσάρλτον-Νόριτς, Sky Bet EFL Championship, 12η Αγωνιστική, Magenta Sport 3

15:00 Ράγιο Βαγεκάνο-Έλτσε, LaLiga EA Sports, 10η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

16:00 Κάλιαρι-Μπολόνια, Serie A, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 & Start

16:00 Κόμο-Σασουόλο, Serie A, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

16:00 ATP 250 Αλμάτι, 2ος Ημιτελικός, Magenta Sport 6

17:00 Πρέστον-Γουέστ Χαμ, Sky Bet EFL Championship, 12η Αγωνιστική, Magenta Sport 4

17:15 Ρασίνγκ Σανταντέρ-Εσπανιόλ, LaLiga EA Sports, 10η Αγωνιστική, Magenta Sport 4 League

17:30 Εστρέλα-Κάζα Πία, Liga Portugal Betclic, 9η Αγωνιστική, Magenta Sport 3

19:00 Νάπολι-Ρόμα, Serie A, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 & 4K

19:00 Εκπομπή «Pregame ΑΕΚ-Παναιτωλικός», Magenta Sport 1 League

19:30 Βαλένθια-Βιγιαρεάλ, LaLiga EA Sports, 10η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

20:00 ΑΕΚ-Παναιτωλικός, Stoiximan Super League, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 League

20:00 Atlanta Dream-Golden State Valkyries, WNBA Finals, 4ος Αγώνας, Magenta Sport 7

20:30 Μπαχτσέσεχιρ-Μπεσίκτας, Turkish Basketball Super League, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 4

21:00 UFC 333: Alexander Volkanovski-Movsar Evloev, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Άμπου Ντάμπι, Magenta Sport 6

21:45 Λάτσιο-Πάρμα, Serie A, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 1

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης-Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, LaLiga EA Sports, 10η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

22:00 Μπαρτσελόνα-Σαραγόσα, ACB Liga Endesa, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 5

22:10 Εκπομπή «Postgame ΑΕΚ-Παναιτωλικός», Magenta Sport 1 League

22:30 Ζιλ Βισέντε-Πόρτο, Liga Portugal Betclic, 9η Αγωνιστική, Magenta Sport 3

Κυριακή 25.10.26

01:00 Charlotte Hornets-Miami Heat, NBA Regular Season, Magenta Sport 4

01:35 MotoGP Γκραν Πρι Αυστραλίας, Warm Up, Magenta Sport 5

02:45 Moto3 Γκραν Πρι Αυστραλίας, Αγώνας, Magenta Sport 5

04:00 Moto2 Γκραν Πρι Αυστραλίας, Αγώνας, Magenta Sport 5

04:30 MotoGP Γκραν Πρι Αυστραλίας, Αγώνας, Magenta Sport 5

12:00 ATP 250 Αλμάτι, Τελικός, Magenta Sport 6

13:30 Ίντερ-Φιορεντίνα, Serie A, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 1

14:00 Χιμπέρνιαν-Σέλτικ, William Hill Scottish Premiership, 10η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 & Start

14:30 Καρσίγιακα-Φενέρμπαχτσε, Turkish Basketball Super League, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 8

15:00 Εκπομπή «Pregame Ολυμπιακός-Καλαμάτα», Magenta Sport 1 League

15:00 Μπιλμπάο-Χετάφε, LaLiga EA Sports, 10η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

15:25 ERC Πορτογαλία, SS16 Sta Quiteria 2, Magenta Sport 5

15:30 ATP 250 Λιόν, Τελικός, Magenta Sport 7

15:30 New Orlean Saints-Pittsburgh Steelers, NFL Regular Season, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 9

16:00 Αταλάντα-Φροζινόνε, Serie A, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 1

16:00 Τζένοα-Βενέτσια, Serie A, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

16:00 Ολυμπιακός-Καλαμάτα, Stoiximan Super League, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 League

17:00 Εκπομπή «Pregame Βόλος Elabet-Παναθηναϊκός», Magenta Sport 2 League

17:00 ERC Πορτογαλία, SS17 Lameirinha 2, Magenta Sport 5

17:15 Θέλτα-Μπέτις, LaLiga EA Sports, 10η Αγωνιστική, Magenta Sport 4 League

17:30 ATP 250 Βρυξέλλες, Τελικός, Magenta Sport 6

18:00 Βόλος Elabet-Παναθηναϊκός, Stoiximan Super League, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 2 League

18:00 ΑΠΟΕΛ-ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ, Cyprus League by Stoiximan, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 3

18:00 Βαλένθια-Μπασκόνια, ACB Liga Endesa, 5η Αγωνιστική, Magenta Sport 8

18:10 Εκπομπή «Sportshow», Magenta Sport 1 League

19:00 Λέτσε-Γιουβέντους, Serie A, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 1

19:00 NFL RedZone, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 9

19:30 Ρεάλ Σοσιεδάδ-Λεβάντε, LaLiga EA Sports, 10η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

20:00 ΟΦΗ-ΠΑΟΚ, Stoiximan Super League, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 League

20:10 Εκπομπή «Postgame Βόλος Elabet-Παναθηναϊκός», Magenta Sport 2 League

21:45 Ουντινέζε-Μίλαν, Serie A, 8η Αγωνιστική, Magenta Sport 1

22:00 Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης, LaLiga EA Sports, 10η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

22:05 NFL RedZone, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 9

22:15 Εκπομπή «Sportshow», Magenta Sport 1 League

22:25 Detroit Lions-Green Bay Packers, NFL Regular Season, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 9

22:30 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Ακαντέμικο ντε Βισέου, Liga Portugal Betclic, 9η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

23:00 Utah Jazz-Los Angeles Lakers, NBA Regular Season, Magenta Sport 4

Δευτέρα 26.10.26

01:30 Philadelphia 76ers-Detroit Pistons, NBA Regular Season, Magenta Sport 5

02:20 Seattle Seahawks-Kansas City Chiefs, NFL Regular Season, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 9

14:30 ATP 500 Βασιλεία, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

16:30 ATP 500 Βασιλεία, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

17:00 Μάδεργουελ-Χαρτς, William Hill Scottish Premiership, 10η Αγωνιστική, Επανάληψη, Magenta Sport 3

18:30 ATP 500 Βιέννη, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 7

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας-Ομόνοια, Cyprus League by Stoiximan, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

19:00 Εκπομπή «Topspin», Magenta Sport 6

20:45 Σάντα Κλάρα-Μπενφίκα, Liga Portugal Betclic, 9η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 & Start

21:00 Εκπομπή «Grand Prix», Magenta Sport 5

21:00 ATP 500 Βασιλεία, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

21:00 ATP 500 Βιέννη, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 7

21:30 Εκπομπή «Pick & Roll», Magenta Sport 4

22:00 Γουόλσολ-Σάλφορντ, Sky Bet EFL League Two, 13η Αγωνιστική, Magenta Sport 3

22:00 Σεβίλλη-Οσασούνα, LaLiga EA Sports, 10η Αγωνιστική, Magenta Sport 3 League

Τρίτη 27.10.26

01:30 Miami Heat-Dallas Mavericks, NBA Regular Season, Magenta Sport 4

02:00 Golden State Valkyries-Atlanta Dream, WNBA Finals, 5ος Αγώνας (εάν χρειαστεί), Magenta Sport 5

02:15 Philadelphia Eagles-Dallas Cowboys, NFL Regular Season, 7η Αγωνιστική, Magenta Sport 9

15:00 ATP 500 Βασιλεία, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

17:00 ATP 500 Βασιλεία, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

18:30 ATP 500 Βιέννη, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 7

19:00 ATP 500 Βασιλεία, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

19:30 Σασουόλο-Λάτσιο, Serie A, 9η Αγωνιστική, Magenta Sport 3

21:00 ATP 500 Βασιλεία, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

21:00 ATP 500 Βιέννη, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 7

21:30 Μούρθια-Περιστέρι, FIBA Basketball Champions League, Φάση Ομίλων, 4η Αγωνιστική, Magenta Sport 4 & Start

21:45 Ρόμα-Κάλιαρι, Serie A, 9η Αγωνιστική, Magenta Sport 1

21:45 Τορίνο-Κόμο, Serie A, 9η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

Τετάρτη 28.10.26

02:00 New York Knicks-Detroit Pistons, NBA Regular Season, Magenta Sport 4

15:00 ATP 500 Βασιλεία, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

17:00 Ζρίνσκι-ΠΑΟΚ, UEFA Youth League, Μονοπάτι Πρωταθλητών, 2ος Γύρος, 1η Αγωνιστική, Magenta Sport 5

17:00 ATP 500 Βασιλεία, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

18:30 ATP 500 Βιέννη, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 7

19:00 ATP 500 Βασιλεία, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

19:30 Μίλαν-Μπολόνια, Serie A, 9η Αγωνιστική, Magenta Sport 1

19:30 Βενέτσια-Ίντερ, Serie A, 9η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

19:30 Πάρμα-Ουντινέζε, Serie A, 9η Αγωνιστική, Magenta Sport 3

21:00 Άλμπα Βερολίνου-Μπιλμπάο, FIBA Basketball Champions League, Φάση Ομίλων, 4η Αγωνιστική, Magenta Sport 4

21:00 ATP 500 Βασιλεία, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

21:00 ATP 500 Βιέννη, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 7

21:45 Τζένοα-Γιουβέντους, Serie A, 9η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 & Start

21:45 Μόντσα-Νάπολι, Serie A, 9η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

22:00 Χαρτς-Ρέιντζερς, William Hill Scottish Premiership, 11η Αγωνιστική, Magenta Sport 3

Πέμπτη 29.10.26

01:00 Atlanta Hawks-Miami Heat, NBA Regular Season, Magenta Sport 4

15:00 ATP 500 Βασιλεία, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

17:00 ATP 500 Βασιλεία, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

18:30 ATP 500 Βιέννη, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 7

19:00 ATP 500 Βασιλεία, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

19:30 Φροζινόνε-Λέτσε, Serie A, 9η Αγωνιστική, Magenta Sport 2

21:00 ATP 500 Βασιλεία, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 6

21:00 ATP 500 Βιέννη, Κυρίως Ταμπλό, Magenta Sport 7

21:45 Φιορεντίνα-Αταλάντα, Serie A, 9η Αγωνιστική, Magenta Sport 1 & 4K