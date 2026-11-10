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10.11.2026 16:55

Η Telekom φέρνει τους μαθητές πιο κοντά στην τεχνολογία και στα επαγγέλματα του αύριο

10.11.2026 16:55
Telekom Texnologia kai to avrio ton epaggelmaton

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Το νέο ψηφιακό πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού «Τεχνολογία και το αύριο των επαγγελμάτων», powered by Telekom ξεκινά για τη σχολική χρονιά 2026-2027, δίνοντας τη δυνατότητα σε 4.000 μαθητές και μαθήτριες σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα να γνωρίσουν πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση και οι ψηφιακές τεχνολογίες επηρεάζουν την εξέλιξη των επαγγελμάτων, διαμορφώνουν νέα επαγγέλματα και δυνατότητες. Το πρόγραμμα αποτελεί μια πρωτοβουλία της Telekom, η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιείται σε  στρατηγική συνεργασία με τoν οργανισμό The Tipping Point.

Ομάδες μαθητών/τριών συμμετέχουν διαδικτυακά, αρχικά σε μια εισαγωγική ενότητα ώστε να αποκτήσουν συνολική εικόνα της εξέλιξης του κόσμου της εργασίας, εστιάζοντας στον ρόλο της τεχνολογίας και, ειδικότερα, της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI). Στη συνέχεια συμμετέχουν σε ομαδικές συνεδρίες με μέντορες από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία, οι οποίοι περιγράφουν τις εξελίξεις στον τομέα τους λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς και τους νέους ρόλους που έχουν δημιουργηθεί.

Μέσα από αυτήν την εμπειρία, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με πραγματικά παραδείγματα από τον κόσμο της εργασίας και αποκτούν χρήσιμα εφόδια για να εξερευνήσουν τις επιλογές τους και να σχεδιάσουν πιο συνειδητά τα επόμενά τους βήματα. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 1.000 ώρες συζητήσεων σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο νέο ψηφιακό πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού «Τεχνολογία και το αύριο των επαγγελμάτων», powered by Telekom μπορούν να απευθυνθούν στο [email protected]

Μαζί με τους μέντορες από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους που ήδη δραστηριοποιούνται στην πλατφόρμα του The Tipping Point, στο πρόγραμμα συμμετέχουν ως εθελοντές-μέντορες και 30 στελέχη του Ομίλου ΟΤΕ από διάφορες μονάδες. Οι μέντορες μοιράζονται την εμπειρία τους και απαντούν σε ερωτήσεις μαθητών, προσφέροντας μια άμεση εικόνα διαφορετικών επαγγελματικών διαδρομών.

Η προετοιμασία των νέων για ένα νέο εργασιακό περιβάλλον, που διαμορφώνεται από την τεχνολογία, εντάσσεται στις πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας της Telekom για τη δημιουργία μιας Ψηφιακής Κοινωνίας με ίσες ευκαιρίες για όλους.

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