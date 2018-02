Αγρίεψαν τα πράγματα: Δείτε την αντίδραση της Μελάνια όταν ο Τραμπ προσπαθεί να της πιάσει το χέρι (Video)

Αν και ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα, η Ουάσινγκτον βουίζει από τις φήμες για την οργή της Μελάνια Τραμπ μετά τις αποκαλύψεις της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς για την «σχέση» που είχε με τον σύζυγό της -και νυν πρόεδρο των ΗΠΑ- Ντόναλντ Τραμπ, στο διάστημα αμέσως μετά τη γέννηση του γιου τους Μπάρον.

Πληροφορίες που επικαλούνται διάφορα ΜΜΕ αναφέρουν ότι η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ είναι σε έξαλλη κατάσταση και ότι αυτός ήταν ο λόγος που αρνήθηκε -οι κακές γλώσσες λένε κατηγορηματικά- να τον συνοδεύσει στο Νταβός και στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, αλλά και για διάφορες άλλες συμβολικές κινήσεις της.

Ωστόσο, όσο κι αν ο Λευκός Οίκος μέσω διαρροών απορρίπτει ως κακόβουλα κουτσομπολιά τις φήμες αυτές, η κάμερα είναι αδιάψευστος μάρτυρας ότι... κάτι τρέχει με τη Μελάνια, όπως αποδεικνύει και το βίντεο που τράβηξε το NBC από την αποχώρηση του προεδρικού ζεύγους από τον Λευκό Οίκο για το Οχάιο.

WATCH: President Trump and First Lady Melania Trump depart the White House on their way to Ohio pic.twitter.com/unoZ5xyEXN