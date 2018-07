Ο ρατσισμός πληρώνεται: Κάλεσε την αστυνομία για να ελέγξει ποιος μπαίνει στην πισίνα - Δείτε τι έπαθε μετά (Video)

Ένας άνδρας κάλεσε την αστυνομία όταν μια μαύρη γυναίκα μαζί με το παιδί της πήγε να κολυμπήσει στην δημόσια πισίνα, ωστόσο το κόστος της ρατσιστικής του συμπεριφοράς του κόστισε πολύ ακριβά.

Το περιστατικό συνέβη στην Βόρεια Καρολίνα, όταν ο Άνταμ Μπλουμ κάλεσε την αστυνομία, προκειμένου να εμποδίσει την αφροαμερικάνα Τζασμίν Έντουαρντς να μπει μαζί με το παιδί της στην πισίνα της περιοχής.

Ο Μπλουμ ισχυρίστηκε ότι η Έντουαρντς δεν είχε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την πισίνα, καθώς δεν ήταν κάτοικος της γειτονιάς, ωστόσο οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η γυναίκα είχε κάρτα εισόδου και ήταν κάτοικος της περιοχής.

This man called the cops on a Black neighbor while she was using a community pool pic.twitter.com/V6caCaF6SF