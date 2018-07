Ποιος είναι o Tonis Sfinos; - Ο 40χρονος Θάνος Κιούσης αποκαλύπτεται (Photos)

Το κοινό τον ξέρει ως Toni Sfino. Ο playboy αυτός έχει καταφέρει να αγαπηθεί από τον κόσμο και σε κάθε συναυλία, τα… τσικάκια να παραληρούν για πάρτη του. Ποιος όμως ο Tonis Sfinos όταν σβήνουν τα φώτα;

Λέγεται Θάνος Κιούσης. Γεννήθηκε το 1978, μεγάλωσε στον Άγιο Ελευθέριο, σπούδασε θέατρο στο Βέλγιο και χορό στη σχολή της Ραλλού Μάνου. Μικρός θαύμαζε τον Θανάση Βέγγο, τον Διονύοη Παπαγιαννόπουλο, την Τζένη Καρέζη, τους Monty Pyhthons, τον Jim Carrey, τον Andy Kaufman και τον Pablo Francisco.

Προτού υιοθετήσει την περσόνα του Τόνι Σφήνου, είχε φτιάξει την ομάδα θεάτρου δρόμου Τσίρκο Ρεντίκολο και την μπάντα ΣΑΛΑΤΑ, που σημαίνει Σαλταρισμένα Αγνώστης Ταυτότητας Ατομάκια.

Έχει παίξει ως ηθοποιός σε τέσσερα επεισόδια της σειράς του Alpha Ο Πόλεμος των Άστρων και στην ταινία μικρού μήκους του Θοδωρή Καζή «For the height and the view».

Ο πρώτος άνθρωπος που αποκάλυψε τηλεοπτικά την ταυτότητά του ήταν η Ελεονώρα Μελέτη, το 2013 στη Μεσημεριανή Μελέτη, όταν πήγε σε μια εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Τέρη Χρυσού.

Γυναίκα του είναι η 27χρονη Ιωάννα Γραμματικού, η οποία μεγάλωσε στη Βούλα, έχει δύο μικρότερες αδερφές, έχει εξοχικό στις Σπέτσες και ασχολείται με το σχέδιο μόδας. Είναι μαζί με τον Θάνο εδώ και τέσσερα χρόνια. Γνωρίστηκαν ένα βράδυ στο καμαρίνι του, όταν η Ιωάννα πήγε να τον συγχαρεί για το live του. Κάπως έτσι έγινε ορκισμένο τσικάκι.

Πριν από δύο ε8δομάδες, έγινε για πρώτη φορά πατέρας. Η γυναίκα του γέννησε κοριτσάκι.

Σε όλες του τις συνεντεύξεις αρνείται να μιλήσει ως Θάνος Κιούσης. Η ιστορία που του αρέσει να διηγείται ως Τόνι Σφήνος είναι ο κρυφός του γάμος στην Αμερική, το «στιγμιαίο λάθος» με τη Λόλα, μια φίλη του.

