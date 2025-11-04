Ηράκλειο:Έβαλε φωτιά και έκαψε τη μητέρα του και τον αδελφό του – Πώς έδρασε ο 57χρονος τραυματίας

Νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ ο 57χρονος από το Ηράκλειο Κρήτης που έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα, όπου ζούσε με την 94χρονη μητέρα του και τον 60χρονο αδελφό του.

Λίγα λεπτά μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής (31/11) η πυροσβεστική δέχθηκε τηλεφώνημα για φωτιά σε σπίτι πρώτου ορόφου στην οδό Χαλέπας στον Μασταμπά στο Ηράκλειο.

Όπως περιγράφεται στη δικογραφία «κατά την άφιξη των πυροσβεστών διαπιστώθηκε ότι η είσοδος του διαμερίσματος ήταν κλειδωμένη ενώ όλα τα παράθυρα της οικίας και οι μπαλκονόπορτες ήταν κλειστές, πλην της μπαλκονόπορτας της κουζίνας. Στο συγκεκριμένο μπαλκόνι εντοπίστηκε αρχικά ο κατηγορούμενος, ανεβασμένος στα τσιμεντένια κάγκελα της οικίας, με το ένα πόδι στο κενό, δίνοντας την εντύπωση της προσπάθειας αποφυγής της πυρκαγιάς».

Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν σκάλα και τον κατέβασαν με ασφάλεια ωστόσο εκείνος «ανέβηκε σε ταράτσα διπλανής πολυκατοικίας … καθείμενος στο ρείθρο και παρά τις εκκλήσεις των παρευρισκομένων, έπεσε στο κενό με αποτέλεσα τον σοβαρό τραυματισμό του και την διακομιδή του από ασθενοφόρο στο εφημερεύον ΠΑΓΝΗ».

Σύμφωνα με το patris.gr στο σημείο όπου έπεσε ο 57χρονος οι αρχές βρήκαν «δύο μαχαίρια, εκ των οποίων το ένα έφερε εμφανή ίχνη αίματος» ενώ κατά την διακομιδή του στο νοσοκομείο βρέθηκαν στην κατοχή του «ένας αναδιπλούμενος σουγιάς, δύο αναπτήρες …».

Έβαλε σακούλα στο κεφάλι του κατάκοιτου αδελφού του

Μόλις οι πυροσβέστες μπήκαν στο σπίτι τους δύο νεκρούς. Ο μεν κατάκοιτος γιος «έφερε νάιλον σακούλα στο κεφάλι και όπως προέκυψε, αντιμετώπιζε σοβαρά θέματα υγείας καθώς από 12ετίας παρέμενε κλινήρης» και εντοπίστηκε νεκρός στο κρεβάτι ενώ η δε μητέρα «βρισκόταν σε ύπτια θέση στο πάτωμα, δεξιά της εισόδου».

Περίμενε να φύγει η αδερφή του για να βάλει τη φωτιά

Συγκλονιστικά είναι και τα όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία και αφορούν τις κινήσεις του 57χρονου πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του εγκλήματος. «Ο κατηγορούμενος συζούσε με τη μητέρα και τον αδερφό του καθώς και με την αδερφή του … η οποία αποχώρησε από την οικία περί τις 18.00, αφήνοντας εκεί την μητέρα και τους δύο αδερφούς της, ενώ όπως δήλωσε ο αδερφός της ψυχολογικά ήταν “πεσμένος” και είχε έντονη θλίψη. Μετά την αποχώρησή της από την οικία, ο κατηγορούμενος … για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με την χρήση πιθανόν εύφλεκτου υλικού έβαλε φωτιά εντός του διαμερίσματος, αφού προηγουμένως είχε τοποθετήσει νάιλον σακούλα στο κεφάλι του θανόντα αδερφού του».

Ο 57χρονος φαίνεται πως έχει διαφύγει τον κίνδυνο ωστόσο παραμένει στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας διασωληνωμένος.

