Συγκλονίζει o γνωστός ηθοποιός: Έχω Πάρκινσον, αρχίζουν να φαίνονται τα συμπτώματα (Photos, Video)

Στην αποκάλυψη ότι εδώ και τριάμισι χρόνια έχει διαγνωστεί με τη νόσο του Πάρκινσον και ότι πλέον έχουν αρχίσει να γίνονται εμφανή τα συμπτώματά της, κυρίως δε το τρέμουλο, προχώρησε ο 82χρονος πολυβραβευμένος ηθοποιός Άλαν Άλντα.

Ο Άλντα έκανε την αποκάλυψη για την κατάσταση της υγείας του στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS, εξηγώντας ότι θέλει να αποφύγει να γίνει θέμα στο μέλλον από τα ΜΜΕ.

NEW: Actor @AlanAlda just revealed he has Parkinson's disease. The award-winning actor says he was diagnosed with the disease three and a half years ago.



