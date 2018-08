Ο απίστευτος λόγος που ο αρκούδος Γουίνι απαγορεύτηκε στην Κίνα

Το ότι το καθεστώς της Κίνας παρουσιάζει συχνά υπερβολικές «ευαισθησίες» σχετικά με ορισμένα δυτικά πρότυπα και μιντιακές φιγούρες είναι γνωστό. Ωστόσο, η απαγόρευση της ταινίας «Γουίνι το αρκουδάκι» στην τεράστια χώρα οφείλεται σε έναν απίστευτο λόγο.

Η κινεζική κυβέρνηση, λοιπόν, απαγόρευσε την προβολή της ταινίας με πρωταγωνιστή τον Γουΐνι το αρκουδάκι γιατί η μορφή του κινηματογραφικού αρκούδου χρησιμοποιείται συχνά από κινέζους χρήστες του διαδικτύου για να σατιρίσουν τον πρόεδρο της χώρας, Σι Ζινπίνγκ.

New Winnie The Pooh Movie Denied China Release, Because Reasonshttps://t.co/deFMFlh04h pic.twitter.com/2XdbjPFkE8