Πέφτει μαύρο στο Messenger του Facebook

H εφαρμογή για τα μηνύματα στη μεγαλύτερη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, αλλάζει και…φοράει μαύρα!

Για την ακρίβεια, ετοιμάζεται να μπει dark mode στη συγκεκριμένη εφαρμογή προσφέροντας μια άλλη προοπτική στους χρήστες της.

Facebook Messenger is testing Dark Mode in the new UI



