BDS Greece: «Η αλήθεια πίσω από την ακύρωση της Γλυκερίας στο Sani Festival» – Απορρίπτει σενάρια περί επεισοδίων

glykeria-new

Το BDS Greece, το διεθνές κίνημα που στηρίζει το Μποϊκοτάζ, την Απόσυρση Επενδύσεων και τις Κυρώσεις κατά του Ισραήλ, απαντά στους ισχυρισμούς της δημοφιλούς τραγουδίστριας Γλυκερίας, η οποία απέσυρε τη συμμετοχή της από το Sani Festival, ισχυριζόμενη ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κινήματος, «η Γλυκερία έκλεισε τα μάτια στη γενοκτονία της Γάζας, αλλά “βλέπει” επεισόδια στο πολιτιστικό μποϋκοτάζ», ενώ γίνεται σαφές πως το BDS δεν έκανε καμία παρέμβαση για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

«Εκτίμησε ότι η παρουσία της Γλυκερίας θα συναντούσε αδιαφορία από το κοινό, ακριβώς λόγω της επιλογής της να εμφανιστεί σε κρατικά φεστιβάλ στο Ισραήλ εν μέσω γενοκτονίας», αναφέρει το BDS.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η αλήθεια πίσω από την ακύρωση της Γλυκερίας στο Sani Festival:

Έκλεισε τα μάτια στη γενοκτονία της Γάζας, αλλά «βλέπει» επεισόδια στο πολιτιστικό μποϋκοτάζ!

Με αφορμή τα τελευταία δημοσιεύματα για την ακύρωση της συμμετοχής της Γλυκερίας στο Sani Festival, το BDS Greece οφείλει να τοποθετηθεί και να αποκαταστήσει την αλήθεια:

 Το BDS δεν έκανε καμία παρέμβαση για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Εκτίμησε ότι η παρουσία της Γλυκερίας θα συναντούσε αδιαφορία από το κοινό, ακριβώς λόγω της επιλογής της να εμφανιστεί σε κρατικά φεστιβάλ στο Ισραήλ εν μέσω γενοκτονίας.

 Αυτό είχε ήδη φανεί: στην τελευταία της εμφάνιση στο Φεστιβάλ Πλατανίων Τριφυλλίας (11/08), η συμμετοχή ήταν μηδαμινή, παρότι ο τοπικός σύλλογος δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για ακύρωση.

Το ίδιο επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι, μία μόλις μέρα πριν τη συναυλία στο Sani, περίπου το 30% των εισιτηρίων παρέμεναν αδιάθετα.

Η πραγματική αιτία της ακύρωσης, λοιπόν, δεν είναι οι ανύπαρκτες «απειλές», αλλά η αδιαφορία και η αποδοκιμασία του κοινού.

Η επιμονή της Γλυκερίας να παίξει σε κρατικά φεστιβάλ στο Ισραήλ, εν μέσω γενοκτονίας, συμπαρασύρει καλλιτεχνικά γεγονότα και καλλιτέχνες που καμία σχέση δεν έχουν με τις επιλογές της.

Στο κύμα ακυρώσεων της Γλυκερίας από φεστιβάλ και διοργανωτές καθοριστικό ρόλο έπαιξε η στάση συνέπειας και αρχών δεκάδων ανθρώπων της τέχνης και του πολιτισμού.

Μέσα από το Πολιτιστικό Δίκτυο για την Παλαιστίνη, ανέδειξαν ότι η παρουσία της στο φεστιβάλ Meridiano του Δήμου Ασντόντ, με τη στήριξη του Υπουργού Τουρισμού, στο Ισραήλ εν μέσω γενοκτονίας, συνιστά «ξέπλυμα» των Ισραηλινών εγκλημάτων μέσω της τέχνης.

Το πολιτιστικό μποϋκοτάζ στη Γλυκερία δεν ήταν «εξωτερική πίεση», αλλά πρωτοβουλία που προήλθε μέσα από τον ίδιο τον χώρο του πολιτισμού.

Για αυτό και η συμμετοχή της ακυρώθηκε:

  •  από την τιμητική συναυλία για τον Μίκη Θεοδωράκη στο Καλλιμάρμαρο,
  • από τη γενέτειρά της τις Σέρρες,
  • καθώς και από συναυλίες σε Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Μυτιλήνη.

Έτσι, σήμερα όπου τελικά εμφανίζεται, η συμμετοχή είναι ελάχιστη — μια έμπρακτη απάντηση του κοινού και των συναδέλφων της.

 Η ανάρτηση της Γλυκερίας στο Facebook επιχειρεί να την παρουσιάσει ως δήθεν «διωκόμενη» για την τέχνη της από «φανατικούς».

Για να στηρίξει αυτό το αφήγημα, εισάγει σκόπιμα την ιδέα περί «υποθετικών επεισοδίων».

Η μόνη υπόθεση που μπορούμε να κάνουμε για μια τόσο καταφανώς ανυπόστατη κατηγορία είναι η επίκληση της «ανωτέρας βίας» για αποφυγή ρητρών συμβολαίων σε περίπτωση ακύρωσης.

Είναι όμως τουλάχιστον γελοίο να γίνεται λόγος όχι απλώς για φόβους επεισοδίων, αλλά ακόμα και για την προοπτική παρέμβασης ενημέρωσης, την ώρα που η συναυλία θα γινόταν μέσα σε κλειστό, περιφραγμένο και φρουρούμενο ιδιωτικό θέρετρο 1.000 στρεμμάτων, όπως το Sani Resort στη Χαλκιδική.

Τα ΜΜΕ ξεπέρασαν ακόμη και εκείνη.

Με πρώτη μια γνωστή φυλλάδα που κατασκεύασε το αφήγημα περί «απειλών», ακολούθησαν άκριτα κι άλλα μέσα, μετατρέποντας τα υποθετικά σενάρια σε κατασκευασμένη «είδηση».

Αυτή η πρακτική δεν είναι μόνο αντιδεοντολογική· έχει χαρακτηριστικά συκοφαντικών και δυσφημιστικών διαδόσεων.

Καλούμε τα ΜΜΕ να τηρούν τη δημοσιογραφική δεοντολογία, να διασταυρώνουν τις πηγές τους και να μη δαιμονοποιούν ένα ειρηνικό κίνημα διεθνούς αλληλεγγύης , που στηρίζεται από χιλιάδες καλλιτέχνες, ακαδημαϊκούς, συνδικάτα και κοινωνικά κινήματα ανά τον κόσμο.

Το BDS Greece ποτέ δεν έχει αρνηθεί να τοποθετηθεί το ίδιο για τις δράσεις του και να απαντήσει σε ερωτήσεις που τηρούν τη δημοσιογραφική δεοντολογία.

Προφανώς δεν θα διστάσουμε ποτέ να ακολουθήσουμε κάθε νόμιμη οδό ενάντια σε συκοφαντίες.

Η συκοφαντία δεν είναι τυχαία.

Το BDS είναι ένα διεθνές κίνημα με ρητά μη βίαιο χαρακτήρα.

Επειδή το καλλιτεχνικό μποϋκοτάζ έχει ήδη αρχίσει να πετυχαίνει, οι αντίπαλοί του επιχειρούν να το παρουσιάσουν ως «απειλή».

Η αλήθεια: όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες, διεθνώς και στην Ελλάδα, ακυρώνουν εμφανίσεις στο Ισραήλ ή παίρνουν δημόσια θέση ενάντια στη γενοκτονία και στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού.

Αυτό είναι που πραγματικά φοβούνται: ότι το καλλιτεχνικό ξέπλυμα των Ισραηλινών εγκλημάτων δεν μπορεί πια να περνά απαρατήρητο.

Η πραγματικότητα είναι απλή:

  • Καμία απειλή
  • Μόνο ακυρώσεις
  • Άδεια καθίσματα

Την ίδια στιγμή, η γενοκτονία στη Γάζα κλιμακώνεται και το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξανόμενη διεθνή καταδίκη και απομόνωση — όσο κι αν συνεχίζει να το στηρίζει η Δύση.

Το καλλιτεχνικό μποϋκοτάζ είναι κομμάτι αυτής της πίεσης και θα ενισχυθεί μέχρι να τερματιστεί η γενοκτονία, και μέχρι ο παλαιστινιακός λαός να απολαύσει τα διεθνώς κατοχυρωμένα δικαιώματά του:

  • ενάντια στην κατοχή
  • ενάντια στο απαρτχάιντ
  • για ελευθερία, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια.

BDS Greece – Πολιτιστικό Μποϋκοτάζ μέχρι την Ελευθερία

