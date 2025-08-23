Συνεχίζεται η μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών με τις αυξήσεις των τροφίμων και των υπηρεσιών να έχουν φτάσει κυριολεκτικά… στον Θεό και οι μισθοί στα… Τάρταρα. Με ανύπαρκτους ελεγκτικούς μηχανισμούς, η αισχροκέρδεια και η απληστία των κερδών έχουν φτάσει στα ύψη.

Τιμές από χρυσάφι καταγράφονται στα φρούτα, στα λαχανικά, στα ψάρια, στα κρέατα σε όλη τη νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, με αποτέλεσμα όσες αυξήσεις δόθηκαν τόσο στους εργαζομένους, όσο και στους συνταξιούχους, εξανεμίστηκαν από τους πρώτους μήνες.

Όπως είπε στο topontiki.gr, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, κ. Απόστολος Ραυτόπουλος, η «έκρηξη» των τιμών δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση, αφού η χρονιά είναι καλή όσον αφορά την πρωτογενή παραγωγή.

Όπως ανέφερε, «στα φρούτα μόνο βλέπουμε αυξήσεις που φτάνουν το 19% σε σχέση με πέρυσι. Στον καφέ η αύξηση φτάνει το 16,8%, στην ηλεκτρική ενέργεια το 18,9%, στα ενοίκια το 11,3%, στα ψάρια το 7%, στα κρέατα το 6%, στην ένδυση το 8% και στα γλυκά το 6,4%».

Παράλληλα, τόνισε ότι όσοι γυρίζουν από τις διακοπές, γυρίζουν με άδειες τις τσέπες, αφού δεν τους έχει περισσέψει τίποτα. Μιλώντας για την εμπειρία του από την περιοδεία που κάνει στον πρωτογενή τομέα σημείωσε τα εξής: «η απόσταση που βλέπουμε στην τιμή από το χωράφι στο ράφι είναι από 3 έως και σε εξαιρετικές περιπτώσεις 10 φορές παραπάνω το προϊόν που αγοράζει ο καταναλωτής».

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι το προσεχές διάστημα θα σημειωθούν περαιτέρω ανατιμήσεις σε φρούτα και λαχανικά. «Ακόμη και οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ όπως η μείωση της φορολογίας των εργαζομένων και των συνταξιούχων δεν αρκούν, αφού δεν πρόκειται να δούμε αυξήσεις στους μισθούς μας πριν το 2026. Αλλά ακόμη και αν γίνουν αυξήσεις το θέμα είναι να μην εξανεμιστούν, εφόσον υπάρξουν νέες ανατιμήσεις», πρόσθεσε.

Ο κ. Ραυτόπουλος ζήτησε από την κυβέρνηση την κατάργηση του πράσινου τιμολογίου της ηλεκτρικής ενέργειας αφού είναι αχρείαστο γιατί πλέον είναι δυσβάσταχτο για τον πολίτη. «Εκείνοι μας έβαλαν σε αυτή τη διαδικασία, να το καταργήσουν και να βάλουν τον κόσμο στο φθηνό», υπογράμμισε.

Τέλος, σχολίασε ότι «ένας εργαζόμενος χρειάζεται το 115% του μισθού του, μόνο για τις ανελαστικές του δαπάνες. Μεγάλο μέρος του κόσμου ζει με δανεικά ή μπαίνει μέσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα στην Ελλάδα».

