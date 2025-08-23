search
23.08.2025
BUSINESS

23.08.2025

ΑΒΑΞ: Ο Κ. Κουβαράς αποκτά άμεσα το 8,49% από την Savetrans Holdings

23.08.2025 08:20
Στον Κωνσταντίνο Κουβαρά πέρασε άμεσα το 8,494% των μετοχών της ΑΒΑΞ, που μέχρι πρότινος κατείχε έμμεσα μέσω της Savetrans Holdings Limited, εταιρείας υπό τον έλεγχό του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΒΑΞ στις 20 Αυγούστου 2025, η κυπριακή Savetrans Holdings προχώρησε στη μεταβίβαση των 12.598.955 μετοχών που κατείχε στην εισηγμένη προς τον ίδιο τον κ. Κουβαρά. Το πακέτο αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 8,494% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Μετά τη συναλλαγή, ο κ. Κουβαράς διατηρεί πλέον άμεσα 12.799.835 μετοχές, ποσοστό 8,629% της ΑΒΑΞ, ενώ η Savetrans Holdings παύει να εμφανίζεται στη μετοχική σύνθεση της εταιρείας.

Η κίνηση αυτή ενισχύει τον άμεσο έλεγχο του κ. Κουβαρά στην εισηγμένη και απλοποιεί τη μετοχική δομή, χωρίς αλλαγές στο συνολικό ποσοστό συμμετοχής του, το οποίο παραμένει ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα.

