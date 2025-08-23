Σήμερα η κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας – Η επιθυμία της οικογένειάς του

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, θα τελεστεί σήμερα στις δώδεκα το μεσημέρι, η εξόδιος ακολουθία για τον Απόστολο Βεσυρόπουλο.

Ο γ.γ. της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, υπέστη ανακοπή καρδιάς την περασμένη Πέμπτη, ενώ βρισκόταν σε διακοπές με την οικογένειά του στην Σιθωνία Χαλκιδικής.

Στη κηδεία του σήμερα θα βρεθούν εκτός της οικογένειάς του και συγγενών, φίλοι και συνεργάτες του, μέλη της κυβέρνησης και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, όπως και ο πρωθυπουργός, καθώς και τοπικοί φορείς της Ημαθίας.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έφυγε αιφνίδια από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών.

Επιθυμία της οικογένειας ήταν αντί στεφάνων όσοι επιθυμούν να κάνουν δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.

«Αντί στεφάνων όσοι το επιθυμούν θα θέλαμε να ενισχύσουν κοινωνικούς φορείς και φιλανθρωπικά ιδρύματα στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου που τόσο αναπάντεχα έφυγε από κοντά μας. Αυτό θα ήθελε και ο αγαπημένος μας Απόστολος που σε όλη του τη διαδρομή στάθηκε δίπλα σε αυτούς που είχαν ανάγκη και χρειάζονταν βοήθεια» ανέφερε η οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

