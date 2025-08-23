GoldenVisa: Πτώση νέων αιτήσεων αλλά αμφιλεγόμενες ξένες επενδύσεις συνεχίζουν να επηρεάζουν την αγορά ακινήτων

Η ζήτηση για άδειες διαμονής μέσω του προγράμματος Golden Visa σημειώνει πτώση, με 441 νέες αιτήσεις τον Ιούνιο 2025, δηλαδή 26,5% λιγότερες σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2024 (600 αιτήσεις). Η αποκλιμάκωση αυτή ακολουθεί μια περίοδο έντονης κινητικότητας που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν η ανακοίνωση του πρωθυπουργού για αύξηση του ελάχιστου ορίου επένδυσης πυροδότησε κύμα αγορών από ξένους επενδυτές, συχνά με σκοπό τη γρήγορη εξασφάλιση αδειών πριν από νέες ρυθμίσεις.

Οι συνεχείς κυβερνητικές παρεμβάσεις για περιορισμό των αγορών κατοικιών προκάλεσαν προσωρινές στρεβλώσεις στην αγορά, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να ολοκληρώσουν τις αγορές τους. Οι πρώτοι μήνες του 2025 δείχνουν μια σταθεροποίηση, με εκτιμήσεις για περαιτέρω υποχώρηση των νέων αιτήσεων τους επόμενους μήνες.

Στην κορυφή παραμένουν οι Κινέζοι επενδυτές με 7.795 χορηγηθείσες άδειες, ακολουθούμενοι από Τούρκους (2.161), Λιβανέζους (884), Βρετανούς (680) και Ιρανούς (665), ενώ Αιγύπτιοι και Ισραηλινοί βλέπουν στην Ελλάδα ευκαιρίες για ασφαλείς επενδύσεις. Η κατανομή των αιτήσεων αποκαλύπτει τις προτιμήσεις για συγκεκριμένες περιοχές: Αττική (11.984 εκκρεμείς αιτήσεις), Νότια Προάστια, Μακεδονία – Θράκη (1.099), Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα και Ιόνιο (812), Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα (481), Κρήτη (293) και Αιγαίο (160).

Η Επιτροπή Real Estate του ΣΑΕΕ επισημαίνει ότι η Golden Visa δεν πυροδοτεί στεγαστική κρίση, καθώς οι επενδύσεις αφορούν κυρίως ακίνητα εκτός βασικής κατοικίας, όπως ανακαινισμένα κτίρια ή εμπορικά κτίρια, με το 94% να προορίζεται για μακροχρόνια μίσθωση.

Από το 2013 έως σήμερα, το πρόγραμμα έχει προσελκύσει άνω των 8,5 δισ. ευρώ άμεσες ξένες επενδύσεις, με εκκρεμείς αιτήσεις που φέρνουν τον συνολικό όγκο πάνω από 12 δισ. ευρώ. Έχει αναβαθμίσει υποβαθμισμένες περιοχές, όπως Κυψέλη, Εξάρχεια και Κουκάκι, δημιουργώντας και διατηρώντας πάνω από 100.000 θέσεις εργασίας και ενισχύοντας τα φορολογικά έσοδα.

Παρά τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα, η συνεχής προσέλευση ξένων επενδυτών αναδεικνύει την ανάγκη για πιο στοχευμένη πολιτική στέγασης. Χωρίς σαφείς κανόνες που να προστατεύουν την αγορά για τους μόνιμους κατοίκους, η Golden Visa κινδυνεύει να παραμείνει ένα εργαλείο κερδοφορίας για λίγους, αντί να προσφέρει βιώσιμη ανάπτυξη στην ελληνική αγορά ακινήτων.

