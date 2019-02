Το Ποντίκι Art προτείνει Μουσική και Θέατρο

Το Ποντίκι Art προτείνει τα πιο ενδιαφέροντα πολιτιστικά δρώμενα μέχρι τις 13/2.

Παρασκευή 8.2

Μουσική. Τhe Art Project: Μίκης Θεοδωράκης, «Κράτησα τη ζωή μου...».

Με τη μουσική παράσταση «Κράτησα τη ζωή μου...» ανοίγει η αυλαία του «The Αrt Project», που διοργανώνει η 5η Εποχή στο θέατρο Άλμα. Συμμετέχουν οι: Κώστας Θωμαΐδης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Απόστολος Ρίζος, Ηρώ Σαΐα και Παναγιώτης Τσεβάς. Info: Θέατρο Άλμα, Αγ. Κωνσταντίνου και Ακομινάτου 15 -17, ώρα έναρξης: 21.00, τιμή: από 12 ευρώ, τηλ: 2105220100

Σάββατο 9.2

Μουσική. Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Γιώτα Νέγκα, «Όλα για όλα» στο Άνοδος Stage.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και η Γιώτα Νέγκα ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή και, κάνοντας μια κυκλική πορεία, ενώνουν τις κοινές τους καταβολές. «Όλα για όλα» όπως, άλλωστε, παίζονται και στην καθημερινότητά μας, στα όνειρά μας, στην ίδια σκηνή… Μαζί τους οι μουσικοί: Ανδρέας Αποστόλου (πιάνο / keyboards), Νίκος Κατσίκης (μπουζούκι), Βαγγέλης Πατεράκης (ηλεκτρικό μπάσο), Στέφανος Δημητρίου (τύμπανα), Dasho Κurti (ακορντεόν), Μαίρη Μπρόζη (βιολί), Γιάννης Αυγέρης (ηλεκτρική κιθάρα), Βασίλης Κετεντζόγλου (ακουστική κιθάρα). Info: Άνοδος Stage, Πειραιώς 183 και Πάλλαντος 38, ώρα έναρξης: 23.00, τιμή: 15 ευρώ, τηλ.: 2103468100

Κυριακή 10.2

Θέατρο. «Όταν η Κάλλας συνάντησε τη Μονρό» από την Ομάδα Dots.

Μαρία Κάλλας: Γεννημένη ως Μαρία Άννα Σοφία Καικιλία Καλογεροπούλου, η Μαρία Κάλλας ήταν κορυφαία Ελληνοαμερικανίδα υψίφωνος και η πλέον γνωστή παγκοσμίως ντίβα της όπερας. Από την άλλη, η Μέριλιν Μονρό, γεννημένη ως Νόρμα Τζιν Μόρτενσον, ήταν Αμερικανίδα ηθοποιός που απασχόλησε ιδιαίτερα με την προσωπική της ζωή κατά τη δεκαετία του ‘50. Οι δυο τους συναντήθηκαν μία και μοναδική φορά, στις 19 Μαΐου του 1962, στα γενέθλια του Τζον Κέννεντι, στο Madisson Square Garden της Νέας Υόρκης. Οι κουβέντες που αντάλλαξαν οι δυο γυναίκες εκείνο το βράδυ – αν όντως αντάλλαξαν – δεν έχουν γίνει γνωστές. Μια νέα συνάντηση, λοιπόν, φέρνει κοντά τις δυο «ντίβες». Μια πρόσκληση γίνεται η πρόκληση για ένα νέο και πιο ουσιαστικό τετ-α-τετ σε ένα μπαρ. Δυο γυναίκες, δύο σύμβολα, δύο διαφορετικές πορείες, θα ενωθούν, θα συζητήσουν, θα καβγαδίσουν, θα φωνάξουν, θα διαφωνήσουν, θα συμφωνήσουν, θα γελάσουν και εντέλει θα επιχειρήσουν να καταλάβουν η μία την άλλη… Σκηνοθετική Επιμέλεια: Άρτεμις Γρύμπλα, Κωνσταντίνος Μπιμπής. Ερμηνεύουν: Σταματοπούλου Δανάη, Τζελέπη Αναστασία. Info: Θέατρο Άλφα Ιδέα, Πεδίο Άρεως - Πλ. Βικτωρίας, ώρα έναρξης: 21.15, τιμή: από 8 ευρώ, τηλ.: 2105238742, 2105221444

Δευτέρα 11.2

Θέατρο. Γιάννης Μπέζος και Ηρώ Μπέζου, «Κρατώντας μία σπίθα τρεμόσβηστη».

«Αθόρυβοι» αλλά πάντα σπουδαίοι, ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ο Γιάννης Θεοδωράκης και ο Τάσος Λειβαδίτης, ανεξάρτητα από τον πολιτικό τους προσανατολισμό, είχαν έναν κοινό στόχο που δεν ήταν άλλος από τον άνθρωπο. Με ένα έργο λυρικό, γνήσια επαναστατικό και κυρίως ευγενικό, συνομιλούν με τον χρόνο όπως μόνο οι γνήσιοι καλλιτέχνες μπορούν να κάνουν. Μέσα από σπάνιες μελωδίες, το πρόγραμμα επιχειρεί να υπενθυμίσει – μεταξύ άλλων – ότι η Ελλάδα έχει και την ακριβή της εκδοχή... Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Παπαζαχαριάδης. Info: Θέατρο Προσκήνιο, Στουρνάρη και Καπνοκοπτηρίου 8, ώρα έναρξης: 21.00, τιμή: από 10 ευρώ, τηλ.: 2108211855

Τρίτη 12.2

Θέατρο. «Λεόντιος και Λένα» του Γκέοργκ Μπύχνερ στο Θέατρο Σφενδόνη.

Μια κλασική ιστορία με τα βασικά συστατικά ενός ρομαντικού παραμυθιού. Η σκοτεινή υπαρξιακή ματιά του Μπύχνερ καθορίζει το κείμενο σε κάθε σημείο. Το «Λεόντιος και Λένα» είναι κατά πολλούς το πιο δύστροπο και κρυπτικό του έργο, αποκαλύπτοντας τη βαθιά του πεποίθηση ότι ο άνθρωπος δε μπορεί να κάνει τίποτα απέναντι στο πεπρωμένο του και κινείται σαν μαριονέτα σε μια ζωή όπου η μοίρα είναι προδιαγεγραμμένη. Ο Λεόντιος, ένας νεαρός και πνευματικά ανήσυχος πρίγκιπας, νιώθει παγιδευμένος στην πλήξη και αποφασίζει να «δραπετεύσει» όταν ο πατέρας του θελήσει να τον παντρέψει με μια γυναίκα, τη Λένα, που δεν έχει ξαναδεί ποτέ, μόνο και μόνο για να ενώσουν τα δύο βασίλειά τους. Από την άλλη, η Λένα θα κάνει το ίδιο. Και οι δύο θα προσπαθήσουν να ξεφύγουν από ένα μέλλον που δεν σχεδίασαν ποτέ οι ίδιοι, ωστόσο, η μοίρα θα τους φέρει μπροστά σε αυτό που προσπάθησαν να αποφύγουν. Οι δυο τους θα συναντηθούν και θα ερωτευτούν χωρίς να γνωρίζει ο ένας το όνομα του άλλου. Όταν αποκαλυφθεί η αλήθεια, ο έρωτας τους θα μετονομαστεί σε εξαπάτηση και οι ίδιοι θα συνειδητοποιήσουν ότι βρέθηκαν ξανά εκεί από όπου άρχισαν. Γιατί μάλλον ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να παίζει παρά τη θέληση του μια γραμμένη φάρσα… Info: Θέατρο Σφενδόνη, Μακρή 4, ώρα έναρξης: 21.00, τιμή: από 8 ευρώ, τηλ.: 2155158968

Τετάρτη 13.2

Μουσική. Μάριος Φραγκούλης, «P.S. I love you» στο Μέγαρο Μουσικής.

Ένας κόσμος μαγικά ερωτευμένος με τη χρυσή εποχή των Big Band και των μεγάλων αστεριών: Φρανκ Σινάτρα, Νίνα Σιμόν, Σάμμυ Ντέιβις Τζούνιορ, Ντην Μάρτιν. Τραγούδια για τον έρωτα με τις πιο διάσημες μπαλάντες και τα κλασικά τραγούδια αγάπης της εποχής των κρούνερ: «Strangers in the Night» και «My Way», τραγούδια ορόσημα όπως το «Unforgettable» και το «Nature Boy» του Νατ Κινγκ Κόουλ, το «Every Time We Say Goodbye» της Έλλα Φιτζέραλντ, το «Still of the Night» του Μπινγκ Κρόσμπυ και, φυσικά, τα θρυλικά γαλλικά τραγούδια των Ζακ Μπρελ, Σαρλ Αζναβούρ, Μισέλ Λεγκράν, Υβ Μοντάν. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και μαγεία υπό τη σαγηνευτική φωνή του διεθνούς τενόρου Μάριου Φραγκούλη και 25 μουσικούς επί σκηνής. Μουσική διεύθυνση: Λουκάς Καρυτινός. Info: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ώρα έναρξης: 20.30, τηλ.: 2107282333