Ιστορικές στιγμές: Η τελευταία πτήση από το «Ατατούρκ» και η προσγείωση στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου (Video & Photos)

Η πτήση της Turkish Airlines προς Σιγκαπούρη ήταν η τελευταία πτήση που πραγματοποιήθηκε από το αεροδρόμιο «Ατατούρκ» της Τουρκίας, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η τεράστια επιχείρηση μεταφοράς όλων των υπηρεσιών στο νέο αεροδρόμιο της πόλης, το «Αεροδρόμιο Ιστανμπούλ».

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ξεπροβοδίσω ως τους τελευταίους εμπορικούς επιβάτες του αεροδρομίου Ατατούρκ», είπε ο υπουργός μεταφορών, Μεχμέτ Τουρχάν στους επιβαίνοντες και πρόσθεσε: «Με την επιστροφή σας, θα προσγειωθείτε στο νέο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο».

The last flight from Istanbul's Atatürk Airport has taken off bound for Singapore. Employees have held communal dances in farewell ceremony. pic.twitter.com/vVbhNyQWj0