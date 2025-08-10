search
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.08.2025 01:18
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.08.2025 00:21

Σαλάχ εναντίον UEFA: «Πείτε μας πως πέθανε ο Αλ-Ομπέιντ»

10.08.2025 00:21
salah_mohamed_new

Ο επιθετικός της Λίβερπουλ, Μοχάμεντ Σαλάχ, άσκησε το Σάββατο (9/8) κριτική στην UEFA για τον φόρο τιμής που απέδωσε στον εκλιπόντα Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ, γνωστό ως «Παλαιστίνιο Πελέ», καθώς η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία δεν ανέφερε τις συνθήκες του θανάτου του αυτήν την εβδομάδα.

Η Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δήλωσε ότι ο Αλ-Ομπέιντ, 41 ετών, σκοτώθηκε την Τετάρτη (6/8) από ισραηλινό πλήγμα που στόχευσε πολίτες οι οποίοι περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Σε σύντομη ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «X», η UEFA χαρακτήρισε τον πρώην διεθνή «ένα ταλέντο που έδωσε ελπίδα σε αμέτρητα παιδιά, ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές».

Ο Σαλάχ απάντησε: «Μπορείτε να μας πείτε πώς πέθανε, πού και γιατί;». Η UEFA δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο στο Reuters.

Ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της Premier League, ο 33χρονος Αιγύπτιος Σαλάχ έχει στο παρελθόν ταχθεί υπέρ της εισαγωγής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, στον σχεδόν διετή πόλεμο.

Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι πάνω από 1.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί κοντά σε σημεία διανομής βοήθειας και κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα από την έναρξη του Gaza Humanitarian Foundation, ενός συστήματος διανομής με την υποστήριξη των ΗΠΑ και του Ισραήλ, στα τέλη Μαΐου.

Διαβάστε επίσης:

Εθνική μπάσκετ: Το πάλεψε αλλά «λύγισε» κόντρα στην ανώτερη Σερβία

«Cancel στον αγώνα Ελλάδα-Ισραήλ»: Διαδικτυακό κάλεσμα για μποϊκοτάζ στο φιλικό της Εθνικής μπάσκετ – Παίρνει διαρκώς όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις

Ολυμπιακός: Φιλική νίκη επί της Ουνιόν Βερολίνου με γκολάρα Τσικίνιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
delfoi1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ» – Τρεις τελευταίες συναυλίες στη Δωρίδα

fwtia_keratea_nuxta
ΕΛΛΑΔΑ

Copernicus: Τεράστια η καταστροφή στην Κερατέα – Σχεδόν 16.000 στρέμματα κάηκαν

salah_mohamed_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαλάχ εναντίον UEFA: «Πείτε μας πως πέθανε ο Αλ-Ομπέιντ»

diadilosi tel aviv 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ κατά του σχεδίου κατάκτησης της πόλης της Γάζας

ekav_aeroplano_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Διάσωση πολυτραυματία στο Φαράγγι της Σαμαριάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST PAPPA SITE 09.08
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

lena-samara-1
ΕΛΛΑΔΑ

Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά - «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

zouganeli-astypalaia-3345
LIFESTYLE

Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Η ποιητική ανάρτηση της από τη Χίο - «Θέλω να ζήσω ενωμένη και ολόκληρη»

kafsonas-8974
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Επανέρχονται τα 40ρια...» - Ποιές περιοχές μπαίνουν στον «φούρνο»

ethniki basket
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Cancel στον αγώνα Ελλάδα-Ισραήλ»: Διαδικτυακό κάλεσμα για μποϊκοτάζ στο φιλικό της Εθνικής μπάσκετ - Παίρνει διαρκώς όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10.08.2025 01:14
delfoi1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ» – Τρεις τελευταίες συναυλίες στη Δωρίδα

fwtia_keratea_nuxta
ΕΛΛΑΔΑ

Copernicus: Τεράστια η καταστροφή στην Κερατέα – Σχεδόν 16.000 στρέμματα κάηκαν

salah_mohamed_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαλάχ εναντίον UEFA: «Πείτε μας πως πέθανε ο Αλ-Ομπέιντ»

1 / 3