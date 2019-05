Σκηνές φρίκης στην Ινδία: Φωτιά σε φροντιστήριο, 18 άτομα νεκροί (Video, σκληρές εικόνες)

Τουλάχιστον 18 μαθητές σκοτώθηκαν και περίπου 20 τραυματίστηκαν, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα τετραώροφο εμπορικό κέντρο στην πόλη Σουράτ, στο κρατίδιο Γκουτζαράτ της δυτικής Ινδίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Στα συγκλονιστικά πλάνα που προβλήθηκαν από το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NDTV και στα βίντεο της τραγωδίας που κάνουν το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται άνθρωποι να πηδούν από τον τελευταίο όροφο του κτιρίου Takshashila για να γλυτώσουν από τις φλόγες ή να επιχειρούν να διαφύγουν καταρριχώμενοι, ενώ πυκνός καπνός έχει καλύψει τα πάντα. Την ίδια ώρα, ακούγονται οι κραυγές τρόμου των περαστικών.

India college fire kills at least 18 students, many from fire and jumping out of the building pic.twitter.com/YmycTt7rSq