Πέθανε ο ρόκερ Έντι Μάνεϊ (Video)

Ο τραγουδιστής και συνθέτης Έντι Μάνεϊ, βετεράνος ρόκερ που σημείωσε μεγάλη επιτυχία τις δεκαετίες του 1970 και '80 με τραγούδια όπως τα "Two Tickets to Paradise" και "Baby Hold On", απεβίωσε σε ηλικία 70 ετών, σύμφωνα με το περιοδικό Variety που επικαλείται μια ανακοίνωση της οικογένειάς του.

"Η οικογένεια Μάνεϊ ανακοινώνει με λύπη της ότι ο Έντι έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί", ανέφερε η ανακοίνωση.

Τον Αύγουστο ο ίδιος ο Μάνεϊ είχε αποκαλύψει ότι πάσχει από καρκίνο στον οισοφάγο, σε ένα επεισόδιο του ριάλιτι Real Money, το οποίο προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης από το κανάλι AXS TV.

"Εγώ νόμιζα ότι απλώς θα έκανα ένα τσεκ-απ και μου είπαν ότι έχω καρκίνο", είπε ο Έντι Μάνεϊ, μιλώντας για τη μάχη του με την ασθένεια.