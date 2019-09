Ο γίγαντας Thomas Cook είχε... πήλινα πόδια - Οι 3 λόγοι της κατάρρευσης (Photos+Video)

Ένα εντελώς νέο τοπίο αναμένεται να διαμορφωθεί στην παγκόσμια τουριστική αγορά μετά από την πτώχευση του αρχαιότερου ταξιδιωτικού κολοσσού, Thomas Cook, ύστερα από 178 χρόνια παρουσίας του στον τομέα των επιχειρήσεων.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τελικά, όπως ανακοίνωσε, δεν κατόρθωσε να επιτύχει ένα πακέτo διάσωσης από τους δανειστές της εταιρείας για να αποφύγει το «λουκέτο». Δεν ήταν βέβαια και μικρό το ποσό που ζητούσε, καθώς για να αποφύγει την χρεοκοπία έπρεπε να λάβει 200 εκατομμύρια στερλίνες (227 εκατομμύρια ευρώ) επιπρόσθετης χρηματοδότησης.

Η εταιρεία βάδιζε σε τεντωμένο σχοινί τα τελευταία χρόνια, όπως επισημαίνει η βρετανική εφημερίδα «Guardian» και οι λόγοι ήταν πολλοί για τη σημερινή κατάληξη.

Πρώτον, ο βρετανικός όμιλος δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ένα «σωσίβιο», ύψους 200 εκατομμυρίων λιρών από τους τραπεζίτες του , συμπεριλαμβανομένης της κρατικής «RBS», και αυτό είναι μία πρώτη απάντηση για τα αίτια της πτώχευσης.

Δεύτερο, το μεγάλο λάθος των επικεφαλής της ήταν η συγχώνευση του 2007 με την ταξιδιωτική εταιρεία «MyTravel» - γνωστή με τα εμπορικά σήματα «Airtours» και «Going Places». Απότοκο αυτής της συνεργασίας ήταν ένα χρέος πάνω από ένα δισεκατομμύριο λιρών.

Τρίτο, η κλιματική αλλαγή είχε αντίκτυπο στα έσοδα της εταιρείας. Ο παρατεταμένος καύσωνας το Μάιο του 2018 που έπληξε τη Βρετανία, μείωσε αισθητά τη ζήτηση των διακοπών, καθώς οι πελάτες καθυστέρησαν τις διακοπές τους μένοντας κλεισμένοι στα σπίτια τους αγκαλιά με τα κλιματιστικά.



Το 2011 η Thomas Cook βρέθηκε ένα βήμα πριν από την χρεοκοπία καθώς το χρέος του είχε ξεπεράσει τα 1,1 δισεκατομμύριο λίρες. Με την βοήθεια των μετρητών παρέμεινε για άλλα οκτώ χρόνια στη ζωή.





Ο ρόλος του Κινέζου “Μπάφετ”



Επί δύο σχεδόν χρόνια, ο «σωτήρας» της εταιρίας ήταν η κινεζική εταιρεία «Fosun International», υπό τη διεύθυνση του Guo Guangchang, ενός δισεκατομμυριούχου που θεωρείται ο «Γουόρεν Μπάφετ της Κίνας». Η Fosun εξαγόρασε το πρώτο της μερίδιο στην Thomas Cook το 2015, στο πλαίσιο ενός σχεδίου για την οικοδόμηση ενός παγκόσμιου συγκροτήματος διακοπών και ψυχαγωγίας, έχοντας ήδη αναλάβει το «Club Med» της Γαλλίας και το «Cirque de Soleil» του Καναδά.

Τον Αύγουστο, η εταιρεία Thomas Cook δημοσίευσε λεπτομέρειες σχετικά με μια προγραμματισμένη αναδιάρθρωση, η οποία περιελάμβανε εισφορά μετρητών ύψους 450 εκατομμυρίων λιρών από την Fosun σε αντάλλαγμα για πλειοψηφικό μερίδιο του ομίλου - το οποίο απαιτούσε επίσης από τις τράπεζες να διαγράψουν το χρέος ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων λιρών.



Και τότε άρχισαν να εξαφανίζονται οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Αλλά η κυβέρνηση του Λονδίνου αρνήθηκε να παρέμβει υποστηρίζοντας ότι, όπως και η αποτυχημένη αεροπορική εταιρεία Monarch, ήταν καθαρά εμπορικό θέμα σε μια μεμονωμένη επιχείρηση και ότι οι πελάτες θα προστατευόταν από το σύστημα οικονομικής προστασίας Atol της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου .



Τέσσερις ερωτήσεις/απαντήσεις για τους πελάτες της Thomas Cook

Ο όμιλος Thomas Cook κατέρρευσε σήμερα εγκλωβίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες σε ολόκληρο τον κόσμο και δημιουργώντας την ανάγκη για την οργάνωση της μεγαλύτερης επιχείρησης επαναπατρισμού εν καιρώ ειρήνης στην βρετανική ιστορία.

Ποιοι πλήττονται;

Ο όμιλος διαχειρίζεται ξενοδοχεία, θέρετρα και αεροπορικές εταιρείες με 19 εκατομμύρια πελάτες ετησίως σε 16 χώρες, με κύκλο εργασιών 9,6 δισεκατομμύρια στερλίνες. Αυτήν την στιγμή, 600.000 τουρίστες βρίσκονται στο εξωτερικό, περιλαμβανομένων 150.000 βρετανών πολιτών ή πελατών με σημείο εκκίνησης των διακοπών τους το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Thomas Cook απασχολεί 21.000 εργαζομένους και είναι η παλαιότερη εταιρεία ταξιδίων στον κόσμο, με έτος ίδρυσης το 1841. Ο όμιλος βαρύνεται με χρέη 1,7 δισεκατομμυρίου λιρών.

Τι θα συμβεί στους τουρίστες;

Η βρετανική κυβέρνηση ζήτησε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (CAA) να πραγματοποιήσει πρόγραμμα επαναπατρισμού τις επόμενες δύο εβδομάδες, από σήμερα μέχρι τις 6 Οκτωβρίου, για να φέρει πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο τους πελάτες του Thomas Cook.

«Εξαιτίας των μεγάλων διαστάσεων του προβλήματος, ορισμένες δυσλειτουργίες είναι αναπόφευκτες, αλλά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να επαναπατρίσει τους ανθρώπους κατά το δυνατόν πιο κοντά στις προγραμματισμένες ημερομηνίες», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στόλος αεροσκαφών θα χρησιμοποιηθεί για τον επαναπατρισμό των βρετανών πολιτών ή όσων έχουν ως σημείο εκκίνησης το Ηνωμένο Βασίλειο.

Περί τους 50.000 τουρίστες είναι εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα, κυρίως στα νησιά, σύμφωνα με αξιωματούχο του ελληνικού υπουργείου Τουρισμού.

Η CAA έχει θέσει σε λειτουργία ειδική ιστοσελίδα, την thomascook.caa.co.uk, όπου οι τουρίστες θα μπορούν να βρουν λεπτομέρειες και πληροφορίες για τις πτήσεις επιστροφής τους.

Για τους τουρίστες που δεν είχαν ως σημείο εκκίνησης το Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να υπάρξουν εναλλακτικές διευθετήσεις. Στην Γερμανία, για παράδειγμα, ασφαλιστικές εταιρείες θα συντονίσουν την επιχείρηση.

Ποια είναι η συμβουλή προς τους επιβάτες;

«Οι πελάτες που βρίσκονται στο εξωτερικό δεν πρέπει να μετακινηθούν προς το αεροδρόμιο μέχρι να επιβεβαιωθεί η πτήση τους προς το Ηνωμένο Βασίλειο στην ειδική ιστοσελίδα», σύμφωνα με την βρετανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

«Οι πελάτες του Thomas Cook που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους καλούνται να μην μεταβούν στο αεροδρόμιο, καθώς όλες οι πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ακυρωθεί».

Ποιος θα πληρώσει το κόστος των ξενοδοχείων;

Η CAA ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με ξενοδοχεία και άλλες εταιρείες που πλήττονται από την κατάρρευση του Thomas Cook για να τους δοθεί η διαβεβαίωση ότι θα πληρωθούν.

Η Υπηρεσία τονίζει ότι οι τουρίστες που τους ζητείται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους πρέπει να έρχονται σε επαφή με την CAA.

Οι πελάτες του Thomas Cook που έχουν πακέτα διακοπών καλύπτονται από την ATOL -Air Travel Organiser's Licence- η οποία διασφαλίζει την διαμονή και τις πτήσεις επιστροφής. Ωστόσο, η CAA διευκρινίζει ότι είναι πιθανόν να ζητηθεί από ορισμένους πελάτες να μετακινηθούν σε άλλα καταλύματα.

Τι θα συμβεί με τα μελλοντικά πακέτα διακοπών;

Η CAA διευκρινίζει ότι, εάν οι πελάτες δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει το ταξίδι τους, τα περισσότερα πακέτα και οι αεροπορικές πτήσεις που έχει κλείσει ο Thomas Cook έχουν ακυρωθεί και, κατά συνέπεια, δεν πρέπει να μεταβούν στο αεροδρόμιο.

The reality of the Thomas Cook collapse - the firm’s 25 check-in desks @manairport T1 should be welcoming 5,500 passengers today pic.twitter.com/tLnfdC6NzR