Παλαιστινιακοί κεφτέδες μελιτζάνας και φέτας, με δυόσμο και μπαχαρικά (χορτοφαγική συνταγή)

Παρόλο που μοιράζεται γαστρονομικά χαρακτηριστικά με τη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο, η κουζίνα της Παλαιστίνης έχει τη δική της ταυτότητα που την κάνει να ξεχωρίζει σε όλο τον κόσμο.

Η παλαιστινιακή κουζίνα είναι πλούσια σε γευστικά πιάτα και συνταγές, με μεγάλη ποικιλία φαγητών με κρέας, ψάρι και λαχανικά, με ιδιαίτερη έμφαση στη μελιτζάνα, η οποία είναι παντού παρούσα. Στην χορτοφαγική αυτή συνταγή τα κεφτεδάκια ετοιμάζονται με κύβους μελιτζάνες που προψήνονται στο φούρνο πριν αναμειχθούν με τα υπόλοιπα υλικά: φέτα, δυόσμο, πλιγούρι (ή κινόα), φρέσκο μαϊντανό, δυόσμο και μπαχαρικά.

Υλικά για τη Συνταγή

2 μεγάλες μελιτζάνες, κομμένες σε κύβους περίπου 1 εκατοστού

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

Αλατοπίπερο κατά βούληση

175 γραμμάρια πλιγούρι ψιλό ή κινόα

½ κουταλάκι του γλυκού σπόρους κύμινου

1/2 κουταλάκι του γλυκού σπόρους κόλιανδρου

1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη

10 γραμμάρια φρέσκα φύλλα δυόσμου, ψιλοκομμένα

10 γραμμάρια μαϊντανό ψιλοκομμένο

170 γραμμάρια φέτα χοντροτριμμένη

1-2 αυγά, ελαφρά χτυπημένα

Ξύσμα από ένα λεμόνι

Εκτέλεση

1. Αρχικά πλύντε, τεμαχίστε τις μελιτζάνες και απλώστε τις σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. Αλατίστε τις και ραντίστε με ελαιόλαδο. Ανακατέψτε καλά με τα χέρια σας και ψήστε για περίπου 20 με 25 λεπτά σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 200° C. Μόλις είναι έτοιμες μεταφέρετέ τις σε ένα μπολ σαλάτας.

2. Στο μεταξύ σε μια κατσαρόλα, βάλτε νερό (διπλάσια ποσότητα από την κινόα ή το πλιγούρι), ζεστάνετέ το και προσθέστε το πλιγούρι. Αφήστε το να απορροφήσει το νερό, σιγοβράζοντας και ανακατεύοντας κατά διαστήματα. Όταν έχει σχεδόν απορροφηθεί το νερό, αποσύρετε την κατσαρόλα από τη φωτιά και την σκεπάστε την έτσι ώστε το πλιγούρι να τραβήξει και τα τελευταία υγρά. Αν υπάρχει ακόμα νερό, στραγγίστε το καλά σε σουρωτήρι και μεταφέρετέ το στη σαλατιέρα. Αφήστε το στην άκρη να κρυώσει.

3. Έπειτα καβουρδίστε τους σπόρους κύμινου και κόλιανδρου σε ένα αντικολλητικό τηγάνι (χωρίς νερό ή λιπαρή ουσία) για λίγα λεπτά, ανακατεύοντας μέχρι να απελευθερωθούν τα αρώματα από τους σπόρους. Λιώστε τους σε ένα γουδί και προσθέστε τους κι αυτούς στο μπολ. ​​

4. Ρίξτε και τα υπόλοιπα υλικά (δυόσμο και μαϊντανό), τη θρυμματισμένη φέτα, το ξύσμα λεμονιού και ανακατέψτε καλά. Αρτύστε με αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Προσθέστε τα αυγά χτυπημένα ελαφρά ένα κάθε φορά και ανακατέψτε το μίγμα. Μπορεί να χρειαστεί να προσθέσετε μόνο το ένα αυγό.

5. Στη συνέχεια στρώστε ένα ταψί με λαδόκολλα και λαδώστε το ελαφρά.

6. Πλάστε με τα χέρια σας τα κεφτεδάκια μελιτζάνας σε μπαλάκια και τοποθετήστε τα στο λαδωμένο ταψί. Ψήστε για περίπου 20 λεπτά ή μέχρι τα κεφτεδάκια να ροδίσουν, γυρίζοντάς τα στη μέση του ψησίματος. Σερβίρετε με τζατζίκι, χούμους και πίτες.

