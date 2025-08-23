search
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη

23.08.2025

Παγωμένο limoncello, σαν γρανίτα

Ένα ελαφρώς γλυκόξινο ποτό που μοιάζει με γρανίτα, απόλυτα καλοκαιρινό και δροσιστικό.

Μπορείτε να το ετοιμάσετε χωρίς αλκοόλ, αρκεί να αντικαταστήστε το λιμοντσέλο με χυμό λεμονιού και να προσθέσετε ένα κλαδάκι δυόσμου στο μπλέντερ.

Υλικά για τη Συνταγή

200 ml λιμοντσέλο, σπιτικό ή του εμπορίου

1 φλιτζάνι ανανά, κομμένο σε κομμάτια και κατεψυγμένο

1 φλιτζάνι μάνγκο, κομμένο σε κομμάτια και κατεψυγμένο

150 – 200 ml φρεσκοστιμμένο χυμό λεμονιού

1 ½ κουταλιά της σούπας απλό σιρόπι

300 – 400 ml παγάκια

Για το σερβίρισμα

Φυλλαράκια φρέσκου δυόσμου

Εκτέλεση

1. Σε έναν επεξεργαστή τροφίμων ή μπλέντερ βάλτε το κατεψυγμένο μάνγκο, τον ανανά, τα παγάκια,  το limoncello, το σιρόπι και τον φρεσκοστιμμένο χυμό λεμονιού.

2. Χτυπήστε το μίγμα μέχρι να θρυμματιστεί όλος ο πάγος και να έχετε μια βελούδινη, λεία κρέμα.

3. Ρίξτε απευθείας σε ποτήρια κοκτέιλ της επιλογής σας, διακοσμήστε με ένα κλαδάκι δυόσμου και αν έχετε μερικά βρώσιμα άνθη .

Συμβουλή

Η συνταγή βγάζει δύο ελαφρώς μεγαλύτερα ποτήρια ή τρία μικρότερα.

