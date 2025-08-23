Παγωμένο limoncello, σαν γρανίτα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένα ελαφρώς γλυκόξινο ποτό που μοιάζει με γρανίτα, απόλυτα καλοκαιρινό και δροσιστικό.
Μπορείτε να το ετοιμάσετε χωρίς αλκοόλ, αρκεί να αντικαταστήστε το λιμοντσέλο με χυμό λεμονιού και να προσθέσετε ένα κλαδάκι δυόσμου στο μπλέντερ.
200 ml λιμοντσέλο, σπιτικό ή του εμπορίου
1 φλιτζάνι ανανά, κομμένο σε κομμάτια και κατεψυγμένο
1 φλιτζάνι μάνγκο, κομμένο σε κομμάτια και κατεψυγμένο
150 – 200 ml φρεσκοστιμμένο χυμό λεμονιού
1 ½ κουταλιά της σούπας απλό σιρόπι
300 – 400 ml παγάκια
Για το σερβίρισμα
Φυλλαράκια φρέσκου δυόσμου
1. Σε έναν επεξεργαστή τροφίμων ή μπλέντερ βάλτε το κατεψυγμένο μάνγκο, τον ανανά, τα παγάκια, το limoncello, το σιρόπι και τον φρεσκοστιμμένο χυμό λεμονιού.
2. Χτυπήστε το μίγμα μέχρι να θρυμματιστεί όλος ο πάγος και να έχετε μια βελούδινη, λεία κρέμα.
3. Ρίξτε απευθείας σε ποτήρια κοκτέιλ της επιλογής σας, διακοσμήστε με ένα κλαδάκι δυόσμου και αν έχετε μερικά βρώσιμα άνθη .
Συμβουλή
Η συνταγή βγάζει δύο ελαφρώς μεγαλύτερα ποτήρια ή τρία μικρότερα.
