Σαραγλάκια με σιρόπι ελαφριάς καραμέλας

Απίθανα τραγανά ρολάκια μπακλαβά (σαραγλάκια), με αρωματικό βούτυρο κλαριφιέ και σιρόπι ελαφριάς καραμέλας που θα σας ξετρελάνουν με τη γεύση τους.

Μπορείτε να τα απολαύσετε παγωμένα από το ψυγείο, να τα σερβίρετε ζεστά σκέτα ή να τα συνοδέψετε με μια λαχταριστή μπάλα παγωτό βανίλια.

Υλικά για τη Συνταγή

200 γραμμάρια βούτυρο που θα καθαρίσετε, ή έτοιμο κλαριφιέ (ghee)

200 γραμμάρια καρύδια

50 γραμμάρια καρύδια πεκάν ή φιστίκια Αιγίνης ή αμύγδαλα

7-8 φύλλα κρούστας για γλυκά

Για το σιρόπι

250 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική

180 γραμμάρια νερό

2 φέτες λεμονιού

1 κανελόξυλο

Φιστίκια Αιγίνης, για διακόσμηση, αλεσμένα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

1. Αρχικά καθαρίστε το βούτυρο, λιώνοντάς το σε μέτρια θερμοκρασία σε ένα κατσαρολάκι. Αφού κρυώσει λίγο, θα ξεχωρίσει το διάφανο μέρος και στον πάτο της κατσαρόλας θα μείνει το λευκό μέρος. Θα χρησιμοποιήσετε μόνο το διαυγές μέρος που θα αδειάσετε προσεκτικά σε ένα μπολ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έτοιμο βούτυρο κλαριφιέ ή ghee (καθαρισμένο).

2. Αλείψτε ένα ταψί φούρνου 20×26 εκατοστών με το βούτυρο με τη βοήθεια ενός πινέλου ζαχαροπλαστικής.

3. Με το πινέλο ζαχαροπλαστικής, αλείψτε ένα φύλλο κρούστας με το λιωμένο βούτυρο, προσπαθώντας να μην το ακουμπήσετε αλλά ραντίζοντάς το. Αφήστε ένα σημείο περίπου 3-4 εκατοστών χωρίς ράντισμα προς το τέλος του φύλλου.

4. Τρίβουμε τα καρύδια και τα πεκάν, προσέχοντας να μην υπερβάλλετε και τα κάνετε σκόνη αλλά να μην είναι και χοντροκομμένα. Ανακατέψτε τα και πασπαλίστε με λίγο από αυτό το μίγμα στο βουτυρωμένο φύλλο, αγνοώντας το άκρο.

5. Τυλίξτε το φύλλο χρησιμοποιώντας ένα ξύλινο σουβλάκι ή έναν πολύ λεπτό πλάστη. Αφαιρέστε το ξυλάκι και πιέστε τις άκρες του ρολού ώστε να χωρέσει στο ταψί του φούρνου κατά πλάτος. Τοποθετήστε όλα τα ρολά με τον ίδιο τρόπο στο ταψί και περιχύστε με το υπόλοιπο λιωμένο βούτυρο.

6. Ψήστε σε καλά προθερμασμένο φούρνο για 90 λεπτά περίπου, στους 170ο C.

7. Για το σιρόπι, καραμελώστε λίγο σε μια κατσαρόλα 4 κουταλιές της σούπας από την ποσότητα της ζάχαρης μαζί με λίγο νερό. Στη συνέχεια προσθέστε το υπόλοιπο νερό και τη ζάχαρη και ανακατέψτε με ξύλινη κουτάλα.. Βάλτε 2 ροδέλες λεμονιού και το ξυλάκι κανέλας και ανακατέψτε μερικές φορές ακόμα.

8. Περιχύστε με το καυτό σιρόπι τα ζεστά ρολά που έχετε αφήσει εκτός φούρνου. Αφήστε 2-3 ώρες ώστε να απορροφηθεί το σιρόπι και να κρυώσει. Κόψτε σε σαραγλάκια (κομμάτια) και πασπαλίστε με αλεσμένα φιστίκια Αιγίνης, αν επιθυμείτε.

