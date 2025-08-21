search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 08:01
search
MENU CLOSE
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

21.08.2025 06:15

Σαραγλάκια με σιρόπι ελαφριάς καραμέλας

21.08.2025 06:15
saraglakia_2008

Απίθανα τραγανά ρολάκια μπακλαβά (σαραγλάκια), με αρωματικό βούτυρο κλαριφιέ και σιρόπι ελαφριάς καραμέλας που θα σας ξετρελάνουν με τη γεύση τους.

Μπορείτε να τα απολαύσετε παγωμένα από το ψυγείο, να τα σερβίρετε ζεστά σκέτα ή να τα συνοδέψετε με μια λαχταριστή μπάλα παγωτό βανίλια.

Υλικά για τη Συνταγή

200 γραμμάρια βούτυρο που θα καθαρίσετε, ή έτοιμο κλαριφιέ (ghee)
200 γραμμάρια καρύδια
50 γραμμάρια καρύδια πεκάν ή φιστίκια Αιγίνης ή αμύγδαλα
7-8 φύλλα κρούστας για γλυκά

Για το σιρόπι

250 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική
180 γραμμάρια νερό
2 φέτες λεμονιού
1 κανελόξυλο
Φιστίκια Αιγίνης, για διακόσμηση, αλεσμένα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

1. Αρχικά καθαρίστε το βούτυρο, λιώνοντάς το σε μέτρια θερμοκρασία σε ένα κατσαρολάκι. Αφού κρυώσει λίγο, θα ξεχωρίσει το διάφανο μέρος και στον πάτο της κατσαρόλας θα μείνει το λευκό μέρος. Θα χρησιμοποιήσετε μόνο το διαυγές μέρος που θα αδειάσετε προσεκτικά σε ένα μπολ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έτοιμο βούτυρο κλαριφιέ ή ghee (καθαρισμένο).

2. Αλείψτε ένα ταψί φούρνου 20×26 εκατοστών με το βούτυρο με τη βοήθεια ενός πινέλου ζαχαροπλαστικής. 

3. Με το πινέλο ζαχαροπλαστικής, αλείψτε ένα φύλλο κρούστας με το λιωμένο βούτυρο, προσπαθώντας να μην το ακουμπήσετε αλλά ραντίζοντάς το.  Αφήστε ένα σημείο περίπου 3-4 εκατοστών χωρίς ράντισμα προς το τέλος του φύλλου.

4. Τρίβουμε τα καρύδια και τα πεκάν, προσέχοντας να μην υπερβάλλετε και τα κάνετε σκόνη αλλά να μην είναι και χοντροκομμένα. Ανακατέψτε τα και πασπαλίστε με λίγο από αυτό το μίγμα στο βουτυρωμένο φύλλο, αγνοώντας το άκρο.

5. Τυλίξτε το φύλλο χρησιμοποιώντας ένα ξύλινο σουβλάκι ή έναν πολύ λεπτό πλάστη. Αφαιρέστε το ξυλάκι και πιέστε τις άκρες του ρολού ώστε να χωρέσει στο ταψί του φούρνου κατά πλάτος. Τοποθετήστε όλα τα ρολά με τον ίδιο τρόπο στο ταψί και περιχύστε με το υπόλοιπο λιωμένο βούτυρο.

6. Ψήστε σε καλά προθερμασμένο φούρνο για 90 λεπτά περίπου, στους 170ο C.

7. Για το σιρόπι, καραμελώστε λίγο σε μια κατσαρόλα 4 κουταλιές της σούπας από την ποσότητα της ζάχαρης μαζί με λίγο νερό. Στη συνέχεια προσθέστε το υπόλοιπο νερό και τη ζάχαρη και ανακατέψτε με ξύλινη κουτάλα.. Βάλτε 2 ροδέλες λεμονιού και το ξυλάκι κανέλας και ανακατέψτε μερικές φορές ακόμα.

8. Περιχύστε με το καυτό σιρόπι τα ζεστά ρολά που έχετε αφήσει εκτός φούρνου. Αφήστε 2-3 ώρες ώστε να απορροφηθεί το σιρόπι και να κρυώσει. Κόψτε σε σαραγλάκια (κομμάτια) και πασπαλίστε με αλεσμένα φιστίκια Αιγίνης, αν επιθυμείτε.

Διαβάστε επίσης:

Γεμιστές μελιτζάνες παπουτσάκια με τυρένια μπεσαμέλ

Σπιτικό παγωμένο τσάι ροδάκινο

Ψάρι πλακί με σάλτσα puttanesca

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: 17χρονος επιτέθηκε σε γυναίκα και της έκλεψε την αλυσίδα από το λαιμό

PODCAST MATSAS SITE 21.08
PODCASTS

Podcast – Μίνως Μάτσας: «Έσκαψα για να ανακαλύψω τα ρεμπέτικα… δεν τα αγιοποιώ»

fotia_1508_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Υψηλός κίνδυνος σε Αττική και άλλους 14 νομούς της χώρας

PAUL_NEWMAN_NEW
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Κριτική ταινίας: «Η ετυμηγορία» – Όταν τα κλισέ γίνονται ανατρεπτικά

chile new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη στη Χιλή υπήκοος Βενεζουέλας, ύποπτος για τον φόνο δημοσιογράφου στο Περού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

tourismos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Guardian: «Ταϊλάνδη της Ευρώπης» η Ελλάδα - Οι ξένοι κάνουν ονειρεμένες διακοπές, αλλά οι ντόπιοι δεν μπορούν

limeniko
ΕΛΛΑΔΑ

Zωντανοί πάνω σε βράχο εντοπίστηκαν ο 12χρονος και ο 20χρονος που είχαν πάει για ψαροντούφεκο στη Χαλκιδική

MAZWNAKHS
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια ο τραγουδιστής - «Η ζωή του διατρέχει κίνδυνο» λέει η οικογένειά του

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 08:01
PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: 17χρονος επιτέθηκε σε γυναίκα και της έκλεψε την αλυσίδα από το λαιμό

PODCAST MATSAS SITE 21.08
PODCASTS

Podcast – Μίνως Μάτσας: «Έσκαψα για να ανακαλύψω τα ρεμπέτικα… δεν τα αγιοποιώ»

fotia_1508_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Υψηλός κίνδυνος σε Αττική και άλλους 14 νομούς της χώρας

1 / 3