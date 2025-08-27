Σαλαμίνα: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Βρωμοπούσι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (27/8) στο Βρωμοπούσι Σαλαμίνας , στον περιφερειακό δρόμο για Βασιλικά, σε χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο στην φωτιά που κινητοποίησε την υπηρεσία.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 48 άνδρες και 15 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές. Μάλιστα για την ενίσχυση των δυνάμεων εστάλησαν πυροσβεστικά οχήματα από το Πέραμα.
Μάλιστα, λόγω της έκτασης που πήρε η φωτιά, ήχησε το 112 στα κινητά των κατοίκων.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά Σαλαμίνας της περιφερειακής ενότητας Νήσων της περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.
Λόγω της πυρκαγιάς έχει γίνει διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Καραϊσκάκη από τη λεωφόρο Βασιλικών έως την οδό Κατσέλη και στα δύο ρεύματα.
