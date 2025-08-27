Σαλαμίνα: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Βρωμοπούσι

Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (27/8) στο Βρωμοπούσι Σαλαμίνας , στον περιφερειακό δρόμο για Βασιλικά, σε χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο στην φωτιά που κινητοποίησε την υπηρεσία.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 48 άνδρες και 15 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές. Μάλιστα για την ενίσχυση των δυνάμεων εστάλησαν πυροσβεστικά οχήματα από το Πέραμα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2025

Μάλιστα, λόγω της έκτασης που πήρε η φωτιά, ήχησε το 112 στα κινητά των κατοίκων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βασιλικά #Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας #Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 27, 2025

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά Σαλαμίνας της περιφερειακής ενότητας Νήσων της περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

Λόγω της πυρκαγιάς έχει γίνει διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Καραϊσκάκη από τη λεωφόρο Βασιλικών έως την οδό Κατσέλη και στα δύο ρεύματα.

Photo: Salamina press

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι

Συνελήφθη 62χρονος για εμπρησμό από πρόθεση στην Παιανία -Έβαλε τη φωτιά με αναπτήρα

Τοποθετούνται απινιδωτές σε όλους τους σταθμούς του μετρό – Επόμενο βήμα τα ταξί