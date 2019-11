Θρίαμβος Έλληνα σε τουρνουά πόκερ - Κέρδισε πάνω από 1,1 εκατ. ευρώ

Πρωταθλητής WSOP Europe 2019, Main Event, είναι ο Αλέξανδρος Κολώνιας.

Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, μετά από 6 ημέρες παιχνιδιού στα τραπέζια του καζίνο King’s Resort στο Rozvadov της Τσεχίας, ο Βολιώτης παίκτης ήταν ο επικρατέστερος ανάμεσα στους 541 παικτες που συμμετείχαν και έφτασε στη μεγαλύτερη ελληνική επιτυχία σε τουρνουά πόκερ, τόσο από άποψη κύρους του θεσμού, όσο και από πλευράς χρηματικού επάθλου.

Πριν από την τεράστια αυτή επιτυχία του Αλέξανδρου, το μεγαλύτερο ελληνικό ταμείο σε τουρνουά ήταν αυτό του Γιάννη Αγγέλου-Κώνστα στο Party Poker Millions το 2018, για 940.000 λίρες Αγγλίας, δηλαδή περίπου €1.060.000 με την τότε ισοτιμία.

«Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί. Είμαι πολύ χαρούμενος για τον τρόπο παιχνιδιού μου από την αρχή. Ένα level δεν πήγαν καλά τα πράγματα για μένα, όταν είχαμε μείνει 4, αλλά τελικά όλα δούλεψαν καλά για εμένα», είπε ο Αλέξανδρος λίγο μετά τη μεγάλη νίκη του.

Μεγάλη σημασία έδωσε ο Αλέξανδρος στην καλή κλήρωση των θέσεων στο τελικό τραπέζι: «Είχα πολύ καλή θέση στο τελικό τραπέζι. Ήμουν δεύτερος σε μάρκες με πλεονέκτημα θέσης στον chip leader και μετά από εμένα ήταν το short stack. Αν διάλεγα εγώ τις θέσεις μας στο τελικό τραπέζι, ακριβώς έτσι θα τις επέλεγα. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό».

Ο 32χρονος από τον Βόλο είναι γνωστός online με το screen name «mexican222» και παίζει κυρίως cash games σε μεγάλα όρια, έχοντας όμως αρκετές επιτυχίες και στα online τουρνουά.

Ο Κολώνιας δεν παίζει ιδιαίτερα συχνά σε live τουρνουά και όπως δήλωσε, σκοπεύει να το διατηρήσει αυτό, συμμετέχοντας σε πέντε με έξι φεστιβάλ το χρόνο. Στο WSOP Europe έπαιξε μόνο το Main Event.

Οι εννέα παίκτες του τελικού τραπεζιού εκπροσώπευαν εννέα διαφορετικές χώρες. Ο Ιταλός Dario Sammartino, που τερμάτισε στη δεύτερη θέση του WSOP Main Event το καλοκαίρι, κατέκτησε την 4η θέση, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετικά επιτυχημένη παρουσία στα World Series of Poker αυτής της χρονιάς.

Ακολουθούν οι θέσεις και τα έπαθλα των εννέα του τελικού τραπεζιού.

1. Alexandros Kolonias (Ελλάδα) €1.133.678

2. Claas Segebrecht (Γερμανία) €700.639

3. Anthony Zinno (Η.Π.Α.) €485.291

4. Dario Sammartino (Ιταλία) €341.702

5. Anh Do (Τσεχία) €244.653

6. Rifat Palevic (Σουηδία) €178.171

7. Julien Martini (Γαλλία) €132.017

8. Jakob Madsen (Δανία) €99.555

Παρτίδες

Το heads up ξεκίνησε σε blinds 300K/600K/BB ante 600K, με τον Αλέξανδρο να έχει αποκλείσει μόλις τον Αμερικανό Anthony Zinno στην 3η θέση, όταν ο Έλληνας παίκτης άνοιξε στα 1.3 εκατ. μάρκες από το button με σχεδόν 22 εκατ. ακόμα στο stack του και έκανε call στο all in του Zinno από το big blind για 8.2 εκατ.

Κολώνιας: JT

Zinno: A9

Board: QJ68K

Ξεκίνημα με το δεξί

Στην αρχή του heads up ο Κολώνιας είχε 31,1 εκατ. μάρκες και ο Claas Segebrecht 23 εκατ. Σε μια από τις πρώτες παρτίδες ο Αλέξανδρος κατάφερε να πάρει σημαντικό προβάδισμα:

Open raise o Κολώνιας στα 1.2 από το sb, με 33, call o Segebrecht από bb με 75.

Flop: J52 και ο Segebrecht κάνει check/call στο bet 1.000.000 από τον Κολώνια.

Το turn είναι 3 που δίνει set στον Κολώνια. O Segebrecht κάνει και πάλι check και στη συνέχεια call στο bet των 3,8 εκατ. του Έλληνα παίκτη.

Στο river ανοίγει K συμπληρώνοντας ένα πιθανό flush draw από το flop. Τρίτο check ο Segebrecht, all in ο Κολώνιας και γρήγορο πάσο από τον αντίπαλό του.

Μετά από αυτήν την παρτίδα ο Κολώνιας πήρε σημαντικό προβάδισμα, αφήνοντας τον Γερμανό με 15 εκατ. μάρκες.

Η παγίδα του Γερμανού

Λίγο αργότερα ο Κολώνιας ανοίγει από το small και παίρνει call από τον Γερμανό.

Flop: AT9, check o Segebrecht, bet 1.000.000 από τον Κολώνια και call.

Turn: 4 check και από τους δύο.

River: T, τρίτο check ο Segerbrecht, bet 3.000.000 ο Κολώνιας και βλέπει τον αντίπαλό του να απαντάει με all in για 9.700.000.

Call μετά από σκέψη ο Αλέξανδρος, ο οποίος ανοίγει JT για trips 10άρια, τα οποία όμως δεν είναι αρκετά απέναντι στο AA για το φουλ του Γερμανού.

Μετά και από αυτήν την παρτίδα τα stacks ήταν περίπου 30-24,5 εκατομμύρια μάρκες, με τον Κολώνια να κρατάει ακόμα το chip lead.

Με αυτά τα stacks φτάσαμε και στην τελευταία παρτίδα.

Μόλις μισή ώρα μετά την έναρξη του heads-up, φτάσαμε στην παρτίδα που έκρινε τον τίτλο.

Ο Αλέξανδρος κάνει raise 1,2 εκ.μάρκες από το small blind και ο Segebrecht απαντά με all in 23,2 εκ.μάρκες από το big blind. Call ο Κολώνιας και shodown:

Claas Segebrecht: 33

Αλέξανδρος Κολώνιας: AK

Board: KQ2J5 και ο Αλέξανδρος Κολώνας είναι ο μεγάλος νικητής του WSOP Europe 2019, Main Event.