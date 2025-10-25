Δεν δαπανήθηκε ούτε ένα ευρώ από το κράτος, λέει ο Κυρανάκης για το sms του υπουργείου Μεταφορών

Δωρεάν έγινε η αποστολή των μηνυμάτων, που συνιστούσαν στους πολίτες να προσέχουν κατά την έξοδο για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών του Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Το επίμαχο μήνυμα ανέφερε «το περσινό τριήμερο της 28ης έχασαν τις ζωές τους στην άσφαλτο 14 άνθρωποι. Αν αγαπάς την οικογένεια σου προσοχή στον δρόμο» και είχε την υπογραφή του υπουργείου Μεταφορών.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης επεσήμανε πως «η πρωτοβουλία πάρθηκε κατόπιν πρότασης Συλλόγου οικογενειών θυμάτων τροχαίων».

«Δεν έγινε καμία ανάθεση, δεν δαπανήθηκε από το κράτος ούτε ένα ευρώ για το SMS, η αποστολή έγινε από την COSMOTE, τη VODAFONE και τη NOVA στους δικούς τους συνδρομητές τους οποίους και ευχαριστούμε που αποδέχθηκαν το αίτημά μας», συμπλήρωσε.

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη

Γι αυτούς που είδαν «σκάνδαλο» ακόμη και στην αποστολή μηνύματος υπέρ της οδικής ασφάλειας και της προστασίας της ζωής, απαντώ:



1. Δεν έγινε καμία ανάθεση, δεν δαπανήθηκε από το κράτος ούτε ένα ευρώ για το SMS, η αποστολή έγινε από την COSMOTE, τη VODAFONE και τη NOVA στους… — kyranakis (@kyranakis) October 25, 2025

Γι αυτούς που είδαν σκάνδαλο ακόμη και στην αποστολή μηνύματος υπέρ της οδικής ασφάλειας και της προστασίας της ζωής, απαντώ:

Δεν έγινε καμία ανάθεση, δεν δαπανήθηκε από το κράτος ούτε ένα ευρώ για το SMS, η αποστολή έγινε από την COSMOTE, τη VODAFONE και τη NOVA στους δικούς τους συνδρομητές τους οποίους και ευχαριστούμε που αποδέχθηκαν το αίτημά μας. Δεν υπάρχει καμία παραβίαση προσωπικών δεδομένων για τον απλό λόγο ότι η αποστολή έγινε από τις εταιρείες κινητής χωρίς να γνωρίζει το Υπουργείο ούτε ονόματα, ούτε τηλέφωνα, ούτε κανένα άλλο στοιχείο. Η πρωτοβουλία πάρθηκε κατόπιν πρότασης Συλλόγου οικογενειών θυμάτων τροχαίων. Για όσους είπαν “Αντί να φτιάξουν δρόμους, στέλνουν SMS”, ας δουν τα στοιχεία του παλιού δρόμου Πάτρα-Πύργος και να τα συγκρίνουν με τα σημερινά.

Η προσπάθεια για να σωθούν ζωές στους Ελληνικούς δρομους είναι συνεχής. Γι’ αυτό αλλάξαμε τον ΚΟΚ. Γι’ αυτό εφαρμόσαμε αυστηρότερη αστυνόμευση. Γι’ αυτό κάναμε το 24ωρο μετρό το Σάββατο. Γι’ αυτό βάζουμε τις κάμερες οδικής ασφάλειας. Γι’ αυτό μετατρέψαμε την εγκατάλειψη σε κακούργημα. Γι’ αυτό φτιάχνουμε καλύτερους δρόμους σε όλη τη χώρα. Γι’ αυτό και θα συνεχίσουμε με ακόμη περισσότερα μέτρα ώστε να σωθούν ζωές.

Διαβάστε επίσης

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ας κρατήσουν οι χοροί» – Με δάκρυα και τραγούδια το τελευταίο αντίο στον «Νιόνιο»

«Δεν μπορούμε να τον χάσουμε»: Χιλιάδες παιδιά αργοπεθαίνουν στη Γάζα περιμένοντας το Ισραήλ να επιτρέψει τη μεταφορά τους στο εξωτερικό

Λούβρο: Μετέφερε πολύτιμα κοσμήματα στην Τράπεζα της Γαλλίας