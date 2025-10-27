search
ΚΟΣΜΟΣ

27.10.2025 13:52

ΗΠΑ – Κίνα: Να σταματήσουν οι εμπορικοί πόλεμοι, ζητά το Πεκίνο

27.10.2025 13:52
china_usa_new_123

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι δήλωσε σήμερα ότι ένας «πολυπολικός» κόσμος αναδύεται και ζήτησε να «τερματιστούν» οι εμπορικοί πόλεμοι, λίγες ημέρες πριν την πολυαναμενόμενη συνάντηση του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δύο πρόεδροι αναμένεται να συναντηθούν την Πέμπτη στη Νότια Κορέα για να καταλήξουν σε μια συμφωνία με στόχο να μπει τέλος στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑΚίνας. Στη διάρκεια φόρουμ σήμερα στο Πεκίνο ο Ουάνγκ ζήτησε «να πάψει η πολιτικοποίηση οικονομικών και εμπορικών ζητημάτων, ο τεχνητός κατακερματισμός των παγκόσμιων αγορών και η προσφυγή σε εμπορικούς πολέμους και μάχες για τους δασμούς», μια προφανής αναφορά στις προστατευτικές τάσεις της Ουάσινγκτον.

«Η συχνή αποχώρηση από συμφωνίες και η αθέτηση δεσμεύσεων, ενώ παράλληλα σχηματίζονται με ενθουσιασμό μπλοκ και κλίκες, έχει εκθέσει την πολυμέρεια σε πρωτοφανείς προκλήσεις», πρόσθεσε ο Κινέζος υπουργός, χωρίς να κατονομάσει καμία χώρα. «Η πορεία της ιστορίας δεν μπορεί να αντιστραφεί. Αναδύεται ένας πολυπολικός κόσμος», τόνισε ο Ουάνγκ.

Οι δηλώσεις αυτές γίνονται την ώρα που ο Τραμπ βρίσκεται στην Ιαπωνία, δεύτερο σταθμό της περιοδείας του στην Ασία, αποκορύφωμα της οποίας θα είναι η συνάντησή του με τον Σι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πεπεισμένος ότι θα επιτευχθεί μια «καλή συμφωνία» με την Κίνα κατά τη διάρκεια της συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών που έχει προγραμματιστεί στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στην πόλη Γκιόνγκτζου της Νότιας Κορέας.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ διαβεβαίωσε την Κυριακή ότι οι δύο πρόεδροι θα καταλήξουν σε έναν συμβιβασμό για τις σπάνιες γαίες και ένα άλλο ευαίσθητο ζήτημα, τις κινεζικές αγορές αμερικανικής σόγιας. Από την κινεζική πλευρά ο εκπρόσωπος Διεθνούς Εμπορίου Λι Τσενγκγκάνγκ διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο και η Ουάσινγκτον έχουν καταλήξει σε «προκαταρκτική συμφωνία». Αυτή τη στιγμή υπάρχει εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνα, η ισχύς της οποίας λήγει στις 10 Νοεμβρίου.

