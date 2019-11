Βανδαλισμοί στα γραφεία του κινεζικού πρακτορείου Xinhua: Έσπασαν τις πόρτες κι έβαλαν φωτιές (Photos | Video)

Τα γραφεία του κρατικού κινεζικού πρακτορείου ειδήσεων Xinhua υπέστησαν μεγάλους βανδαλισμούς από αντικυβερνητικούς διαδηλωτές στο Χονγκ Κονγκ.

Ήταν η πρώτη φορά που το ειδησεογραφικό πρακτορείο γίνεται στόχος στους πέντε μήνες κοινωνικών ταραχών που σαρώνουν το ημιαυτόνομο έδαφος.

Διαδηλωτές έσπασαν γυάλινες πόρτες, έριξαν κόκκινη μπογιά στους τοίχους και έβαλαν φωτιές μέσα στην είσοδο του κτιρίου.

Στο μεταξύ η αστυνομία έκανε χρήση αντλιών νερού, δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών για να διαλύσει τους διαδηλωτές σε πολλές περιοχές της πόλης.

Το Xinhua καταδίκασε τους βανδαλισμούς του γραφείου του στο Χονγκ Κονγκ από "κακοποιά στοιχεία", όπως μεταδίδει σε τηλεγράφημά του.

Εκπρόσωπός του εξέφρασε την έντονη καταδίκη κατά της βάναυσης συμπεριφοράς "κακοποιών στοιχείων" που κάνουν βανδαλισμούς και βάζουν φωτιά στο κτίριο των γραφείων στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού.

