Χανιά: Τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε κοντά σε σπίτια – Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική για όλο το βράδυ

Ώρες αγωνίας έζησαν οι κάτοικοι στο χωριό Κεφάλι, κοντά στο Έλος Κισσάμου Χανίων όταν, το απόγευμα της Τρίτης (6/1), μια μεγάλη φωτιά πλησίασε απειλητικά τον οικιστικό ιστό. Οι φλόγες, λόγω των ισχυρών ανέμων, έφτασαν μέχρι τις αυλές των σπιτιών, προκαλώντας τον άμεσο συναγερμό των Αρχών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το zarpanews.gr, η φωτιά προκάλεσε ζημιές στην αυλή μιας παλιάς οικίας, ενώ η σοβαρότητα της κατάστασης επέβαλε την προληπτική απομάκρυνση δύο ηλικιωμένων από τα σπίτια τους.

Πώς ξέσπασε η φωτιά και η απειλή για 100 σπίτια

Όπως δήλωσε στο τοπικό μέσο ενημέρωσης, ο τοπικός σύμβουλος της περιοχής, Τάσος Κρασάκης, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε ένα ρυάκι με καλάμια. Ωστόσο, η ταχύτητα εξάπλωσής της ήταν αστραπιαία, δημιουργώντας φόβους για γενίκευση του μετώπου.

Ο κ. Κρασάκης εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το ενδεχόμενο οι φλόγες να περάσουν στη δασώδη περιοχή που περιβάλλει τις γειτονιές στο Κεφάλι, μια έκταση όπου βρίσκονται διάσπαρτα περίπου 100 σπίτια. Η επέμβαση των δυνάμεων ήταν καθοριστική προκειμένου να αποτραπεί η καταστροφή περιουσιών και η επέκταση στο πυκνό δάσος.

Ισχυρές δυνάμεις στη μάχη της κατάσβεσης

Για την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου κινητοποιήθηκε μεγάλος αριθμός πυροσβεστών και μέσων. Συγκεκριμένα, στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβεστικά οχήματα με 25 άτομα, ένα πεζοπόρο τμήμα, καθώς και ειδικές δυνάμεις των δασοκομάντος (ΕΜΟΔΕ).

Οι συντονισμένες προσπάθειες απέδωσαν καρπούς λίγο μετά τις 20:15, όταν η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, η επιφυλακή παραμένει στο μέγιστο επίπεδο. Λόγω του δύσβατου της περιοχής και του κινδύνου αναζωπυρώσεων από τους ανέμους, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν στο χωριό Κεφάλι καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι το πρωί της Τετάρτης (7/1).

Διαβάστε επίσης:

Αγρότες: Σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια του Ρίου για να περνάνε ελεύθερα οι οδηγοί (Video)

«Ροζ Πάνθηρες»: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη δράση των ληστών κοσμηματοπωλείων στη Χαλκιδική

Φωτιά σε χωριό της Κισσάμου στα Χανιά – Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, μάχη να μη φτάσουν σε σπίτια οι φλόγες (Video)