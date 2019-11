Η στιγμή που ρουκέτα του «Ισλαμικού Τζιχάντ» εκρήγνυται σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο δίπλα σε αυτοκίνητα (Video)

Το περιστατικό συνέβη σε αυτοκινητόδρομο της πόλης Γκαν Γιαβνέ του Ισραήλ. Στον δρόμο περνούσαν με μεγάλη ταχύτητα αυτοκίνητα, ενώ ένα πούλμαν είναι στο φανάρι και περιμένει να ανάψει το πράσινο.

Ξαφνικά από το πουθενά μια ρουκέτα που εξαπέλυσε η οργάνωση «Ισλαμικό Τζιχάντ» από τα παλαιστινιακά εδάφη, πέφτει και εκρήγνυται με σφοδρότητα. Εκείνη τη στιγμή δυο αυτοκίνητα περνούσαν ακριβώς δίπλα, αλλά όπως φαίνεται και στο βίντεο, πάτησαν γκάζι και έφυγαν. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα δεν υπήρξαν θύματα.



Traffic camera captures moment rocket explodes on busy highway in Israel as Gaza militants launched barrage of rockets after Israel killed Islamic Jihad commander. https://t.co/gPwrnGoqG0 pic.twitter.com/Nsak9rq4Ow