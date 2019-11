Σεισμός αισθητός και στην Αττική - Κοντά στον Πόρο το επίκεντρο

Σεισμός σημειώθηκε στις 20.15 το απόγευμα της Παρασκευής και ήταν αισθητός στην Αττική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός ήταν 4,1 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε 42 χλμ ανατολικά της Ύδρας και 89 χλμ. νότια της Αθήνας.

Το εστιακό βάθος ήταν στα 10 χλμ.

Αρχική εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ήταν στα 4,2 Ρίχτερ και ότι το επίκεντρο βρισκόταν στα 41 χλμ ανατολικά της Ύδρας.

Το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) υποστηρίζει ότι ο σεισμός ήταν 4,2 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο βρισκόταν 50 χλμ. βορειοανατολικά από τον Πόρο.

M4.2 #earthquake (#σεισμός) strikes 50 km SE of #Póros (#Greece) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/NFMbExGPn8