Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα – Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

Ολοκληρώνονται σήμερα, Παρασκευή (19/12), οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιανουαρίου 2026, καθώς όλα τα Ταμεία πιστώνουν τα ποσά στους λογαριασμούς των δικαιούχων νωρίτερα, λόγω εορτών.

Από χθες (18/12) το απόγευμα, έχουν καταβληθεί οι συντάξεις από τα Ταμεία των μη μισθωτών.

Συγκεκριμένα έχουν πληρωθεί:

Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν.4387/2016) – Όλες οι νέες συντάξεις μετά την 1/1/2017

ΟΑΕΕ – Μη μισθωτοί

ΟΓΑ – Αγρότες

ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί) – Ελεύθεροι επαγγελματίες / επιστήμονες

Πλέον σήμερα (19/12) το απόγευμα σειρά παίρνουν οι δικαιούχοι από τα Ταμεία των μισθωτών.

Πιο αναλυτικά θα πληρώσουν:

ΙΚΑ – Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα

ΝΑΤ – Ναυτικοί

Δημόσιο – Συνταξιούχοι δημοσίου

Λοιπά ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών) – Ίδιες ημερομηνίες με Δημόσιο

Κανονικά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό πληρωμών του ΕΦΚΑ, οι συντάξεις των μισθωτών καταβάλλονται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, ενώ των μη μισθωτών τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Όμως προβλέπεται οι ημερομηνίες να αλλάζουν σε ειδικές περιπτώσεις, με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ και έγκριση του υπουργείου Εργασίας.

Έτσι, οι πληρωμές για τις συντάξεις Ιανουαρίου προγραμματίστηκαν για την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου για τα Ταμεία των μη μισθωτών και για τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου για τα Ταμεία των μισθωτών.

Όμως, κάθε μήνα τα χρήματα πιστώνονται στους λογαριασμούς των συνταξιούχων από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, μετά τις 5 το απόγευμα. Οπότε, απόγευμα Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου και Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

