Ψηφιακό Μπλόκο στη Φοροδιαφυγή: Δυο τα σενάρια στο τραπέζι της ΑΑΔΕ για το Αυτόματο Check-out του ΦΠΑ

Η αντίστροφη μέτρηση για την πλήρη ψηφιοποίηση του ελέγχου των συναλλαγών έχει ξεκινήσει. Στο στρατηγείο της ΑΑΔΕ οι διεργασίες για την αυτόματη απόδοση του ΦΠΑ έχουν μπεί στην τελική ευθεία, με στόχο το οριστικό τέλος στα φαινόμενα εξαφάνισης φόρων και τις εικονικές δηλώσεις.

Το νέο σύστημα, που αναμένεται να αλλάξει άρδην την καθημερινότητα εκατομμυρίων επιχειρήσεων, συμφωνα με πληροφοριες, στηρίζεται σε δύο βασικά σενάρια που εξετάζονται για την υλοποίησή του εντός της επόμενης διετίας.

Σενάριο 1ο: Η Real-Time Παρακράτηση ανά Συναλλαγή

Το πλέον ριζοσπαστικό σενάριο προβλέπει τον διαχωρισμό του ΦΠΑ τη στιγμή της πληρωμής. Με τη χρήση των διασυνδεδεμένων POS και των ηλεκτρονικών πληρωμών, το ποσό του ΦΠΑ θα κόβεται αυτόματα από την είσπραξη της επιχείρησης και θα μεταφέρεται σε έναν ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό του Δημοσίου. Για παράδειγμα, αν ένας καταναλωτής πληρώσει 124 ευρώ, η τράπεζα θα αποδίδει αμέσως τα 24 ευρώ στην ΑΑΔΕ, αφήνοντας μόνο την καθαρή αξία στην επιχείρηση. Το πλεονέκτημα αυτού του μοντέλου είναι ότι μηδενίζει την πιθανότητα μη απόδοσης του φόρου στο τέλος του τριμήνου.

Σενάριο 2ο: Το Κλείδωμα μέσω myDATA και Προκατασκευασμένων Δηλώσεων

Το δεύτερο σενάριο αφορά το πλήρες κλείδωμα των δηλώσεων ΦΠΑ. Η ΑΑΔΕ θα προσυμπληρώνει τους κωδικούς εσόδων και εξόδων αποκλειστικά με βάση τα στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA. Από το 2025, δεν θα επιτρέπεται καμία απόκλιση μεταξύ των στοιχείων που δηλώνονται και των στοιχείων που έχουν ανέβει ψηφιακά. Η απόδοση του φόρου θα γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού, καθώς το σύστημα θα υπολογίζει αυτόματα το οφειλόμενο ποσό, εξαλείφοντας τη χειροκίνητη παρέμβαση λογιστών και επιχειρηματιών.

Ο κεντρικός στόχος είναι η δραστική μείωση του κενού ΦΠΑ (VAT Gap). Με την αυτόματη απόδοση, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας προσδοκά άμεση ρευστότητα στα κρατικά ταμεία και διασφάλιση του δίκαιου ανταγωνισμού στην αγορά. Η ηγεσία της ΑΑΔΕ υπογραμμίζει ότι η μετάβαση θα είναι σταδιακή, ξεκινώντας από κλάδους υψηλού κινδύνου, ώστε να δοθεί χρόνος προσαρμογής. Το σίγουρο είναι πως η εποχή της χειρόγραφης φορολογικής συμμόρφωσης αποτελεί οριστικά παρελθόν.

