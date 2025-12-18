ΕΥΔΑΠ: Πρόταση στη ΡΑΑΕΥ για αυξήσεις στα τιμολόγια νερού

Πρόταση προς τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για την αναθεώρηση των τιμολογίων ύδρευσης και αποχέτευσης στην Αττική κατάθεσε η ΕΥΔΑΠ.

Στο «τραπέζι» βρίσκεται σενάριο ήπιας αύξησης για τη μέση οικιακή κατανάλωση, με περιορισμένη επιβάρυνση και χρονικό ορίζοντα εφαρμογής από το 2026.

Ωστόσο, μεγαλύτερες αναπροσαρμογές εξετάζονται για ειδικές κατηγορίες κατανάλωσης, όπως η βιομηχανία και το Δημόσιο.

Κεντρικός στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι να περιοριστεί το κοινωνικό αποτύπωμα των αυξήσεων, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Άνοδο λειτουργικού και ενεργειακού κόστους επικαλείται η ΕΥΔΑΠ

Στην πρότασή της, η ΕΥΔΑΠ επικαλείται τη σημαντική άνοδο του λειτουργικού και ενεργειακού κόστους, αλλά και την ανάγκη χρηματοδότησης ενός εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος υποδομών.

Στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνονται έργα για την απρόσκοπτη υδροδότηση, τη μείωση των απωλειών από διαρροές και τη θωράκιση του συστήματος απέναντι στα φαινόμενα λειψυδρίας.

Η πρόταση της εταιρείας έχει κατατεθεί στο πλαίσιο του νέου ρυθμιστικού μοντέλου και συνοδεύεται από πλήρη τεχνικοοικονομική τεκμηρίωση. Θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ, η οποία καλείται να αξιολογήσει τα στοιχεία και να καθορίσει τα επιτρεπόμενα έσοδα της ΕΥΔΑΠ.

Από αυτή τη διαδικασία θα προκύψουν και οι τελικές χρεώσεις που θα αποτυπωθούν στους λογαριασμούς των καταναλωτών για την πρώτη ρυθμιστική περίοδο 2025-2029.

Παράλληλα, η ΕΥΔΑΠ ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2024 χωρίς επιφύλαξη, καθώς και για τον σχηματισμό πρόσθετων προβλέψεων φορολογικών επιβαρύνσεων για τις χρήσεις 2020-2023, στο πλαίσιο ελέγχων από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

