Το πασίγνωστο σούπερ μόντελ Tyra Banks μέσω του λογαριασμού της στο twitter αναφέρθηκε στον τελικό του ελληνικού GNTM, στον οποίο σημειώθηκε η απόλυτη ανατροπή λόγω του προβλήματος που παρουσιάστηκε με την ψηφοφορία.

Η Tyra Banks, η οποία είναι η γυναίκα που δημιούργησε και παρουσιάζει το αμερικάνικο GNTM, έγραψε στο προφίλ της:

«Ακούω πολλά για το ελληνικό Greece’s Next Top Model. Μπορεί κάποιος (θεατές ή παραγωγοί) να πει τι συνέβη; Δεν είμαι υπεύθυνη για τις διεθνείς εκδοχές του Next Top Model, αλλά ενδιαφέρομαι».

I’m hearing a lot about Greece’s Next Top Model #GNTMgr. Can anyone (fans or producers) share what happened? I don’t control the international versions of Top Model but still care.