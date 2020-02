Αυστραλία: Ισχυρές βροχοπτώσεις σβήνουν τις πυρκαγιές (Videos)

Η ανατολική ακτή της Αυστραλίας καλωσόρισε σήμερα τις μεγαλύτερες νεροποντές που δέχθηκε για χρόνια, οι οποίες κατάσβεσαν μερικές από τις πιο καταστροφικές, αλλά και μεγάλης διάρκειας δασικές πυρκαγιές που έπληξαν την χώρα.

Με τις βροχοπτώσεις, η κατάσταση έγινε καλύτερη και για τους αγρότες που ταλαιπωρήθηκαν από τις φωτιές, σε δύο πολιτείες.

Μόνο στο Σίδνεϊ έπεσαν περισσότερα από 60 χιλιοστά βροχής κατά το τελευταίο 24ωρο, ενώ προβλέπεται ότι μέχρι την Δευτέρα θα δεχθεί 360 χιλιοστά βροχής.

Οι αρμόδιες αρχές στη Νέα Νότια Ουαλία (NSW RFS) δήλωσαν χθες, ότι ο συνολικός αριθμός των πυρκαγιών σε ολόκληρη την χώρα μειώθηκε κατά 20, μέσα σε μία ημέρα.

Για πρώτη φορά μέσα στους πρόσφατους μήνες, δεν εκδόθηκαν προειδοποιήσει για φωτιές, ενώ τα ενεργά μέτωπα μειώθηκαν στα 42, που είναι λιγότερα από το 50% του μέγιστου αριθμού πύρινων μετώπων που έχει καταγραφεί.

It’s been pouring non stop here in #Sydney+across the east coast...Rain has managed to put out 20 bushfires in #NSW! Great news for ⁦@NSWRFS.

Watch as I struggle with my ☔️

It kept wanting to fly!

Thankfully you cant see the rain splashing my face!! #sydneyrain pic.twitter.com/Jqnt9fTtSy — shaimaa khalil BBC (@Shaimaakhalil) February 7, 2020

FIRES, DUST STORMS, TORRENTIAL RAIN, NOW HAIL, ARE WARNINGS:

Australia was pummeled with golf ball-sized hail after a massive dust storm tore through the southeast of the country pic.twitter.com/12PIJDhPlV 03 — Tomthunkit™ (@TomthunkitsMind) February 7, 2020

Australia fires: Heavy rain extinguishes third of blazes in NSW https://t.co/a2yBYT5xEo pic.twitter.com/iyVofCpHPO — NewExpressNews (@NewExpressNews) February 7, 2020