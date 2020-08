O Ερντογάν ανακοίνωσε την «έκπληξή» του: Ανακαλύψαμε μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα (Video)

Την ανακάλυψη από την Τουρκία μεγάλου αποθέματος υδρογονανθράκων στη Μαύρη Θάλασσα ανακοίνωσε ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αποκαλύπτοντας την έκπληξη που είχε προαναγγείλει την Τετάρτη.

«Η Τουρκία εξαρτάται από εξωτερικές πηγές για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου εδώ και πολλά χρόνια, αλλά τώρα η Τουρκία αναπτύσσει την εθνική της ανεξάρτητη ενεργειακή πολιτική» δήλωσε ο τούρκος πρόεδρος, κάνοντας λόγο για κοίτασμα – μαμούθ φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με τον τούρκο πρόεδρο, το πλοίο Φατίχ εντόπισε 320 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού. «Περιμένουμε τα ίδια καλά νέα από τη Μεσόγειο Θάλασσα» πρόσθεσε.

Το κοίτασμα φυσικού αερίου εντοπίστηκε στο θαλάσσιο τομέα «Δούναβης-1», σε απόσταση περίπου 145 χιλιομέτρων βόρεια από την παραλιακή πόλη Ζόνγκουλντακ, κοντά στα όρια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Τουρκίας με την Βουλγαρία, στο δυτικό τμήμα της Μαύρης Θάλασσας.

Η μεγαλύτερη ανακάλυψη στην ιστορίας της Τουρκίας

Ο Ερντογάν έκανε λόγο για τη ανακάλυψη φυσικού αερίου στην ιστορία της Τουρκίας, επισημαίνοντας πως μέχρι το 2023 αναμένεται να ξεκινήσει η άντληση αερίου από τη συγκεκριμένη γεώτρηση.

Ξεκαθάρισε, δε, πως η χώρα του δεν θα σταματήσει μέχρι να γίνει κορυφαίος ενεργειακός εξαγωγέας, ενώ εκτίμησε πως υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει και άλλο φυσικό αέριο στην περιοχή.

Η ανακοίνωση έγινε σε πανηγυρικό κλίμα στο ανάκτορο του Ντολμάμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη, παρουσία σχεδόν σύσσωμης της τουρκικής κυβέρνησης, ενώ αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υπουργό Ενέργειας, Φατίζ Ντονμέζ, είχε σταλεί στο γεωτρύπανο Φατίχ που βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα.

