Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς να αποχωρήσουν άμεσα από σειρά χωρών της Μέσης Ανατολής – Η λίστα

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν χωρίς καθυστέρηση σειρά χωρών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι εντάσεις αυξάνονται λόγω των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι Αμερικανοί καλούνται να αποχωρήσουν χρησιμοποιώντας εμπορικά μέσα μεταφοράς από το Μπαχρέιν, την Αίγυπτο, το Ιράν, το Ιράκ, το Ισραήλ, τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, καθώς και από την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τον Λίβανο, το Ομάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τη Συρία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Υεμένη.

