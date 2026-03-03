search
ΤΡΙΤΗ 03.03.2026
ΚΟΣΜΟΣ

03.03.2026

Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς να αποχωρήσουν άμεσα από σειρά χωρών της Μέσης Ανατολής – Η λίστα

iran

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν χωρίς καθυστέρηση σειρά χωρών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι εντάσεις αυξάνονται λόγω των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι Αμερικανοί καλούνται να αποχωρήσουν χρησιμοποιώντας εμπορικά μέσα μεταφοράς από το Μπαχρέιν, την Αίγυπτο, το Ιράν, το Ιράκ, το Ισραήλ, τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, καθώς και από την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τον Λίβανο, το Ομάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τη Συρία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Υεμένη.

