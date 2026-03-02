Μελόνι για Μέση Ανατολή: «Με ανησυχεί η κρίση του διεθνούς δικαίου» – Αιχμές για ΗΠΑ και Ισραήλ

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό δίκτυο Canale 5, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την ισραηλινοαμερικανική επίθεση κατά του Ιράν, κάνοντας λόγο για «κρίση του διεθνούς δικαίου» και για μια περίοδο «χάους» που, όπως είπε, συνδέεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Μια περίοδος χάους μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία»

«Η κατάσταση με ανησυχεί, με ανησυχεί η ευρύτερη πραγματικότητα. Μια κρίση του διεθνούς δικαίου, η οποία είναι αναπόφευκτα συνέπεια του πολέμου της Ουκρανίας, όταν ένα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ επιτέθηκε σε γειτονική του χώρα. Ήταν αναπόφευκτο ότι θα οδηγούσε σε μια περίοδο χάους», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Η Μελόνι υπογράμμισε ότι τα γεγονότα, ακόμη και όταν εκτυλίσσονται μακριά από τα ιταλικά σύνορα, επηρεάζουν άμεσα και την Ιταλία.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και οι αιχμές για ΗΠΑ – Ισραήλ

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο σημερινό ιρανικό καθεστώς να έχει στη διάθεσή του πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς με πυρηνικές κεφαλές», σημείωσε, αναφερόμενη στην προσπάθεια επίτευξης σοβαρής συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ιράν.

Όπως πρόσθεσε, η συμφωνία αυτή απέτυχε και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ αποφάσισαν να επιτεθούν χωρίς να εμπλέξουν τους Ευρωπαίους εταίρους.

Η Ιταλία, σύμφωνα με την ίδια, είχε καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την επίτευξη διπλωματικής λύσης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το διεθνές δίκαιο κλονίζεται.

Επαφές με τις χώρες του Κόλπου

Αναφερόμενη στην παραμονή στο Ντουμπάι του υπουργού Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, ο οποίος επέστρεψε χθες στην Ιταλία, η Μελόνι τόνισε ότι «ο υπουργός Κροζέτο δεν σταμάτησε ποτέ να κάνει τη δουλειά του».

«Είμαστε σε επαφή με τις χώρες του Κόλπου και με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Ο στόχος είναι -ασφαλώς- να μην επεκταθεί η κρίση, αλλά θεωρώ ότι τίποτα δεν μπορεί να βελτιωθεί αν το Ιράν δεν σταματήσει τις επιθέσεις του κατά των χωρών του Κόλπου, οι οποίες είναι εντελώς αδικαιολόγητες», υπογράμμισε.

Σε σχέση με τον κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων, η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε ότι η επιφυλακή στη χώρα της είναι στο ύψιστο επίπεδο, αρχίζοντας από τις εθνικές υπηρεσίες ασφαλείας.

