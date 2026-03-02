Ανάλυση BBC: Τρεις μέρες μετά την έναρξη της κοινής επίθεσης ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, κανείς δεν ξέρει πού οδηγεί αυτός ο πόλεμος

Είναι μόλις η τρίτη μέρα του νέου πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν και ήδη πρόκειται για έναν περιφερειακό πόλεμο, μετά την απόφαση της Τεχεράνης να επιτεθεί σε αραβικά κράτη που είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ, καθώς και σε γείτονες του Ιράν στον Κόλπο, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το BBC.

Την ίδια ώρα το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποσύρει την άρνησή του να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις του.

Ο πόλεμος εξακολουθεί να κλιμακώνεται και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες.

Είναι πολύ νωρίς για να έχουμε κάποια ιδέα για το πότε ή πώς θα τελειώσει ο πόλεμος, αναφέρει ο αρθρογράφος Τζέρεμι Μπάουεν. Μόλις ξεκινήσουν οι πόλεμοι, είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Αλλά υπάρχουν μερικές εκδοχές για το πώς οι εμπόλεμες πλευρές θα ήθελαν να τελειώσει.

Ο ορισμός της νίκης από τον Τραμπ

Ο Πρόεδρος Τραμπ, όπως πάντα, δείχνει εμπιστοσύνη στην αμερικανική ισχύ από τότε που ανακοίνωσε την έναρξη του πολέμου σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που γυρίστηκε στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα. Άλλοι πρόεδροι μπορεί να επέλεγαν μια επίσημη ομιλία από το Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ φορούσε ένα ανοιχτό πουκάμισο και ένα λευκό καπέλο του μπέιζμπολ τραβηγμένο χαμηλά πάνω από τα μάτια του. Διατύπωσε ένα μακρύ κατηγορητήριο, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή για τις ΗΠΑ από την Ισλαμική Επανάσταση το 1979.

Ο Τραμπ μπορεί πάντα να αλλάξει γνώμη, αλλά σε αυτή την ομιλία, έδωσε έναν ορισμό της αντίληψής του για τη νίκη.

«Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους τους και θα ισοπεδώσουμε την πυραυλική τους βιομηχανία. Θα εξαλειφθεί ολοσχερώς, ξανά, από μόνη της. Θα εξαλείψουμε το ναυτικό τους. Θα διασφαλίσουμε ότι οι τρομοκρατικοί πληρεξούσιοι της περιοχής δεν θα μπορούν πλέον να αποσταθεροποιούν την περιοχή ή τον κόσμο και να επιτίθενται στις δυνάμεις μας και δεν θα χρησιμοποιούν πλέον τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς ή τις βόμβες στο δρόμο, όπως μερικές φορές καλούνται, τραυματίζοντας σοβαρά και σκοτώνοντας χιλιάδες και χιλιάδες ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων πολλών Αμερικανών».

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν αναπτύσσει πυραύλους που θα μπορούσαν να φτάσουν στις ΗΠΑ, μια δήλωση που δεν υποστηρίζεται από εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν ήταν κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικού όπλου, σε αντίθεση με τη δική του δήλωση το περασμένο καλοκαίρι ότι οι ΗΠΑ είχαν «εξαλείψει» τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Ο Τραμπ πιστεύει ότι οι ΗΠΑ, μαζί με το Ισραήλ, μπορούν να παραλύσουν το καθεστώς στην Τεχεράνη. Αν δεν συνθηκολογήσει, το βλέπει τόσο συντετριμμένο που ο ιρανικός λαός θα έχει την καλύτερη ευκαιρία εδώ και γενιές να βγει στους δρόμους για να καταλάβει την εξουσία:

«Όταν τελειώσουμε, αναλάβετε την κυβέρνησή σας. Θα είναι δική σας. Αυτή πιθανότατα θα είναι η μόνη σας ευκαιρία για γενιές. Για πολλά χρόνια, ζητούσατε τη βοήθεια της Αμερικής, αλλά δεν την πήρατε ποτέ. Κανένας πρόεδρος δεν ήταν πρόθυμος να κάνει αυτό που είμαι πρόθυμος να κάνω εγώ απόψε. Τώρα έχετε έναν πρόεδρο που σας δίνει αυτό που θέλετε. Ας δούμε λοιπόν πώς θα αντιδράσετε».

Η μεταφορά της ευθύνης για την αλλαγή καθεστώτος στον ιρανικό λαό, ακόμη και όταν τον ενθαρρύνει άμεσα να δράσει, του δίνει μια πιθανότητα να αποχωρήσει αργότερα εάν το καθεστώς επιβιώσει. Αλλά μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως ηθική ευθύνη για τις ΗΠΑ να το ολοκληρώσουν, αν και είναι ανοιχτό ερώτημα πόσο θα επηρέαζε αυτό έναν πρόεδρο που πιστεύει ότι υπάρχει πάντα μια συμφωνία που πρέπει να γίνει.

Δεν υπάρχει προηγούμενο για την αλλαγή ενός καθεστώτος ή τη νίκη σε έναν πόλεμο εναντίον ενός καλά εξοπλισμένου αντιπάλου απλώς χρησιμοποιώντας αεροπορική ισχύ. Το 2003, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, έστειλαν σημαντικές χερσαίες δυνάμεις στο Ιράκ για να ανατρέψουν τον Σαντάμ Χουσεΐν. Το 2011, ο συνταγματάρχης της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι ανατράπηκε από δυνάμεις των ανταρτών που ήταν εξοπλισμένες από το ΝΑΤΟ και τις χώρες του Κόλπου και προστατεύονταν από τις αεροπορικές τους δυνάμεις. Ο Τραμπ ελπίζει ότι ο ιρανικός λαός μπορεί να κάνει τη δουλειά μόνος του.

Το σχέδιο του Τραμπ είναι ένα τεράστιο ρίσκο. Οι πιθανότητες δεν είναι καλές ότι οι βομβαρδισμοί από μόνοι τους θα προκαλέσουν αλλαγή καθεστώτος.

Θα μπορούσε να υπάρξει ένα εσωτερικό φιλοδυτικό πραξικόπημα; Όχι αδύνατο, αλλά εξαιρετικά απίθανο αν το δούμε από την τρίτη ημέρα του πολέμου.

Είναι πιο πιθανό οι άνδρες που κυβερνούν τώρα το καθεστώς να κρυφτούν, να εκτοξεύσουν περισσότερους πυραύλους, τροφοδοτούμενοι από την ιδεολογία και την πεποίθηση ότι μπορούν να αντέξουν περισσότερο πόνο από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ ή τα αραβικά κράτη του Κόλπου. Το μεγαλύτερο μέρος του πόνου θα το νιώσει ο πολύπαθος ιρανικός λαός. Αλλά δεν έχουν λόγο στο θέμα.

Οι υπολογισμοί του Νετανιάχου

Όπως και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει κάνει επίσης δηλώσεις που ενθαρρύνουν τους Ιρανούς να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Αλλά αν δεν μπορέσουν να ξεπεράσουν τις αδίστακτες δυνάμεις ασφαλείας του καθεστώτος, η προτεραιότητα του Νετανιάχου είναι η συντριβή της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν και η ικανότητά του να οικοδομεί πολιτοφυλακές στην περιοχή που θα μπορούσαν να απειλήσουν το Ισραήλ.

Για δεκαετίες, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θεωρούσε το Ιράν ως τον πιο επικίνδυνο εχθρό του Ισραήλ. Πιστεύει ότι οι ηγέτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας θέλουν να κατασκευάσουν ένα πυρηνικό όπλο για να καταστρέψουν το εβραϊκό κράτος.

Την Κυριακή, δεύτερη μέρα του πολέμου, στάθηκε σε μια ταράτσα στο Τελ Αβίβ, ίσως στο κτίριο του υπουργείου Άμυνας στην καρδιά της πόλης, και δήλωσε πώς έβλεπε το τέλος του πολέμου.

Είπε ότι το Ισραήλ και η Αμερική μαζί θα μπορούσαν «να κάνουν αυτό που ήλπιζα να πετύχω εδώ και 40 χρόνια – να συντρίψουν εντελώς το καθεστώς της τρομοκρατίας».

Είπε ότι ήταν μια υπόσχεση ότι θα φρόντιζε να γίνει πραγματικότητα.

Οι πόλεμοι έχουν πάντα μια εσωτερική πολιτική διάσταση. Όπως ο Τραμπ, ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει εκλογές αργότερα φέτος. Σε αντίθεση με τον Τραμπ, η δική του δουλειά διακυβεύεται. Πολλοί Ισραηλινοί κατηγορούν τον Νετανιάχου για τα λάθη ασφαλείας που έδωσαν στη Χαμάς την ευκαιρία να επιτεθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023. Θα κάνει ένα γιγάντιο βήμα προς την εκλογική συγχώρεση αν μπορεί να πει ότι οδήγησε το Ισραήλ σε μια αποφασιστική νίκη επί του Ιράν. Μπορεί ακόμη και να είναι αήττητος.

Νίκη μέσω της επιβίωσης

Η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη και των κορυφαίων στρατιωτικών συμβούλων του ήταν ένα χτύπημα για το καθεστώς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα καταρρεύσει.

Ο Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί και οι άλλοι ιδρυτές του πριν από σχεδόν 50 χρόνια σχεδίασαν τους θεσμούς του για να επιβιώνουν από πολέμους και δολοφονίες. Δεν είναι ένα σόου ενός ανθρώπου. Τα συριακά και λιβυκά κράτη υπό τον Άσαντ και τον Καντάφι χτίστηκαν γύρω από κυβερνώσες οικογένειες. Όταν οι οικογένειες απομακρύνθηκαν – ο Καντάφι σκοτώθηκε και ο Μπασάρ αλ-Άσαντ έφυγε – τα καθεστώτα κατέρρευσαν.

Το καθεστώς του Ιράν είναι ένα κρατικό σύστημα, που παραμένει σε ένα πολύπλοκο και πυκνό δίκτυο πολιτικών και θρησκευτικών θεσμών με επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες. Είναι κατασκευασμένο για να επιβιώνει από πολέμους και δολοφονίες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το κάνει. Το σύστημα της Ισλαμικής Δημοκρατίας αντιμετωπίζει την πιο σκληρή του δοκιμασία. Αλλά έχει σχεδιάσει για αυτή τη στιγμή.

Ο ορισμός της νίκης από το καθεστώς είναι η επιβίωση. Για να το πετύχει αυτό, περιβάλλεται από ένα τρομερό επίπεδο προστασίας.

Διαθέτει έναν ισχυρό και αδίστακτο μηχανισμό ασφάλειας, καταστολής και εξαναγκασμού. Τον Ιανουάριο, οι άνδρες του βγήκαν στους δρόμους, ακολουθώντας εντολές να σκοτώσουν χιλιάδες διαδηλωτές. Μέχρι στιγμής – είναι μόνο η τρίτη ημέρα του πολέμου – δεν υπάρχει κανένα σημάδι ότι οι ένοπλες δυνάμεις του καθεστώτος διαλύονται, όπως έκανε ο Άσαντ αφού κατέφυγε στη Μόσχα τον Δεκέμβριο του 2024.

Εκτός από τις συμβατικές ένοπλες δυνάμεις και την καλά εξοπλισμένη αστυνομία, υπάρχει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, με ρητή εντολή να προστατεύει το καθεστώς στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Υπάρχει για να είναι ο μοχλός πίσω από το velayat-e faqih, την κηδεμονία του νομικού. Αυτό είναι το βασικό δόγμα της Ισλαμικής επανάστασης στο Ιράν, το οποίο δικαιολογεί την κυριαρχία των σιιτών θρησκευτικών ηγετών.

Πιστεύεται ότι ο IRGC έχει 190.000 σε ενεργό υπηρεσία και έως και 600.000 εφέδρους. Πέρα από το θρησκευτικό δόγμα, διαχειρίζεται επίσης μεγάλο μέρος της οικονομίας. Οι ηγέτες του έχουν οικονομικούς αλλά και ιδεολογικούς λόγους για να παραμείνουν πιστοί.

Το IRGC υποστηρίζεται από την Basij, μια εθελοντική παραστρατιωτική δύναμη. Τα εκτιμώμενα 450.000 μέλη του έχουν τη φήμη για την αφοσίωσή τους στο καθεστώς και για την θρασύτατη δράση τους.

Ήταν εν δράσει στην Τεχεράνη ως η πρώτη γραμμή άμυνας του καθεστώτος κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών που ακολούθησαν τις αμφισβητούμενες εκλογές του 2009, απειλώντας και χτυπώντας διαδηλωτές στους δρόμους με ρόπαλα και λαστιχένια γκλομπ. Πίσω τους ήταν βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί και άνδρες του IRGC. Το Basij είχε επίσης ομάδες με μοτοσικλέτες που έτρεχαν στην πόλη αντιμετωπίζοντας ξεσπάσματα διαμαρτυριών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το IRGC και το Basij με βέβαιο θάνατο – είπε «δεν θα είναι όμορφο» – εκτός αν καταθέσουν τα όπλα τους. Οι απειλές του είναι απίθανο να αλλάξουν πολλές απόψεις μεταξύ των ενόπλων ανδρών του καθεστώτος.

Η Ισλαμική Δημοκρατία και το Σιιτικό Ισλάμ είναι διαποτισμένα με την ιδέα του μαρτυρίου. Όταν, μετά από ώρες επίσημων ισχυρισμών την Κυριακή ότι ο ανώτατος ηγέτης ήταν ασφαλής και καλά στην υγεία του, ο παρουσιαστής ειδήσεων στην κρατική τηλεόραση ανακοίνωσε κλαίγοντας τον θάνατο του Χαμενεΐ λέγοντας ότι είχε πιει το γλυκό, καθαρό ποτό του μαρτυρίου.

Μερικοί σοβαροί αναλυτές του Ιράν υποψιάζονται ότι ο Αγιατολάχ προχώρησε σε μια συνάντηση στο κτήμα του στην Τεχεράνη με τους ανώτερους συμβούλους του, όταν μεγάλο μέρος του υπόλοιπου κόσμου πίστευε ότι μια επίθεση ήταν επικείμενη επειδή επιδίωκε τον μαρτυρικό θάνατο.

Το καθεστώς έχει έναν πυρήνα νομιμοποιημένων πολιτών. Χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους της Τεχεράνης μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη. Συγκεντρώθηκαν σε δημόσιες πλατείες ανάβοντας κεριά και τους φακούς των κινητών τους τηλεφώνων, παρά τις στήλες καπνού που υψώνονταν από τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Κακό προηγούμενο

Οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι αυτή τη φορά, η ωμή δύναμή τους – μαζί με του Ισραήλ – μπορεί να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος σε έναν εχθρό χωρίς να δημιουργήσει καταστροφή.

Δεν υπάρχει καλό προηγούμενο. Η απομάκρυνση του Σαντάμ Χουσεΐν από το Ιράκ το 2003 οδήγησε σε μια καταστροφή – μακρά χρόνια πολέμου που επώασαν τζιχαντιστικά εξτρεμιστικά κινήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Η Λιβύη, μια χώρα με αρκετό πετρέλαιο για να προσφέρει στον μικρό πληθυσμό της δυτικό βιοτικό επίπεδο, είναι διαλυμένη και φτωχή, ένα αποτυχημένο κράτος 15 χρόνια μετά την απομάκρυνση του Καντάφι από την εξουσία και τη δολοφονία του. Οι δυτικές χώρες που γιόρτασαν την πτώση του και την έκαναν να συμβεί ουσιαστικά ένιψαν τα χέρια τους από την ευθύνη μετά τη διάλυση της χώρας.

Το Ιράν είναι μια μεγάλη χώρα, σχεδόν τρεις φορές το μέγεθος του Ιράκ, με πολυεθνικό πληθυσμό άνω των 90 εκατομμυρίων. Εάν το καθεστώς στο Ιράν πέσει, το εφιαλτικό σενάριο είναι ότι η σύγχυση, το χάος και η αιματοχυσία που μπορεί να ακολουθήσουν θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν τους εμφύλιους πολέμους που σκότωσαν εκατοντάδες χιλιάδες στη Συρία και το Ιράκ.

Η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ και του Ισραήλ συνθλίβει τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν. Αυτό αλλάζει την εξίσωση στη Μέση Ανατολή, ακόμη και αν το καθεστώς επιβιώσει.

Πολλοί, πιθανότατα οι περισσότεροι Ιρανοί, θα χαιρόντουσαν αν έπεφτε. Αλλά θα ήταν μια τεράστια πρόκληση να αντικατασταθεί ένα καθεστώς που έχει απομακρυνθεί με τη βία με μια ειρηνική, συνεκτική εναλλακτική λύση.

Το στοίχημα του Τραμπ είναι ότι θα είναι δυνατό, ότι αυτός ο πόλεμος θα κάνει τη Μέση Ανατολή ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέρος. Οι πιθανότητες να συμβεί αυτό είναι λίγες.

