search
ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 03:34
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.03.2026 21:18

Δεν αποκλείουν «χτυπήματα αμυντικού χαρακτήρα» οι Ευρωπαίοι

02.03.2026 21:18
merz starmer macron monaxo

Σενάρια για αναγκαστική εμπλοκή της Ευρώπης στις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σε κοινή δήλωσή τους ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προειδοποιούν ότι μπορεί να λάβουν «στρατιωτικά μέτρα αμυντικού χαρακτήρα» απέναντι στις επιθέσεις του Ιράν, που, όπως επισημαίνουν, γίνονται «αδιακρίτως και χωρίς να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας». Την Τρίτη ο καγκελάριος αναμένεται στην Ουάσινγκτον, για μία αποτίμηση των εξελίξεων με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Κυβερνητικοί κύκλοι στο Βερολίνο αναφέρουν στο πρακτορείο dpa, όπως μεταδίδει η DW, ότι «θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας και εκείνα των συμμάχων μας στην περιοχή. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, εν δυνάμει και εφόσον κριθεί απαραίτητο, στρατιωτικά μέτρα αμυντικού χαρακτήρα που θα τηρούν την αρχή της αναλογικότητας, ώστε να εξαλείψουμε “στην πηγή” την ικανότητα του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους και ντρόουνς».

Προειδοποίηση από τον Ισραηλινό πρεσβευτή

Μιλώντας στο πρακτορείο dpa μετά το ιρανικό χτύπημα στην Κύπρο, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στο Βερολίνο, Ρον Προσόρ, προειδοποιεί ότι το Ιράν επιχειρεί να εμπλέξει τους Ευρωπαίους στον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. «Ελπίζω ότι οι Ευρωπαίοι θα το αντιληφθούν και θα αντιδράσουν, το πώς θα αντιδράσουν είναι μία απόφαση που πρέπει να ληφθεί στην Ευρώπη» αναφέρει ο Ισραηλινός διπλωμάτης.

Μάλιστα ο Ρον Προσόρ κάνει ειδική αναφορά στη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής του άρθρου 42 της Συνθήκης ΕΕ, το οποίο προβλέπει ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να παράσχουν «βοήθεια και συνδρομή» σε ένα κράτος-μέλος που δέχεται ένοπλη επίθεση. «Καθώς η Κύπρος αποτελεί μέρος της Ευρώπης, είναι ευθύνη της Ευρώπης να υπερασπιστεί την Κύπρο», επισημαίνει.

Διαβάστε επίσης:

Πώς αποφάσισε ο Τραμπ να χτυπήσει το Ιράν – Οι φωνές Αραγτσί σε Γουίτκοφ στη Γενεύη

Bloomberg: ΗΑΕ και Κατάρ πιέζουν παρασκηνιακά για ταχεία διπλωματική λύση στη σύγκρουση με το Ιράν

British Airways και easyJet ακυρώνουν τις πτήσεις προς την Κύπρο μετά την επίθεση με drones στο Ακρωτήρι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
roubio new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στοχεύει στους βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς και το ναυτικό του Ιράν

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς να αποχωρήσουν άμεσα από σειρά χωρών της Μέσης Ανατολής – Η λίστα

khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πώς στήθηκε η επιχείρηση εξόντωσης του Χαμενεΐ – Χάκαραν ακόμη και τις κάμερες κυκλοφορίας

mesi-anatoli-23423
ΚΟΣΜΟΣ

Στο «τραπέζι» χερσαία εισβολή σε Ιράν και Λίβανο – «Θα επιτεθούμε στα πλοία στο Στενό του Ορμούζ» απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης, όλες οι εξελίξεις

meloni new
ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι για Μέση Ανατολή: «Με ανησυχεί η κρίση του διεθνούς δικαίου» – Αιχμές για ΗΠΑ και Ισραήλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Λυπήθηκα για τη κατάντια μας» έγραψε με αφορμή σχόλια για εγκλωβισμένους Έλληνες στο Ντουμπάι

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 03.03.2026 01:06
roubio new
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στοχεύει στους βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς και το ναυτικό του Ιράν

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς να αποχωρήσουν άμεσα από σειρά χωρών της Μέσης Ανατολής – Η λίστα

khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πώς στήθηκε η επιχείρηση εξόντωσης του Χαμενεΐ – Χάκαραν ακόμη και τις κάμερες κυκλοφορίας

1 / 3