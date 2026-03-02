Δεν αποκλείουν «χτυπήματα αμυντικού χαρακτήρα» οι Ευρωπαίοι

Σενάρια για αναγκαστική εμπλοκή της Ευρώπης στις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σε κοινή δήλωσή τους ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προειδοποιούν ότι μπορεί να λάβουν «στρατιωτικά μέτρα αμυντικού χαρακτήρα» απέναντι στις επιθέσεις του Ιράν, που, όπως επισημαίνουν, γίνονται «αδιακρίτως και χωρίς να τηρείται η αρχή της αναλογικότητας». Την Τρίτη ο καγκελάριος αναμένεται στην Ουάσινγκτον, για μία αποτίμηση των εξελίξεων με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Κυβερνητικοί κύκλοι στο Βερολίνο αναφέρουν στο πρακτορείο dpa, όπως μεταδίδει η DW, ότι «θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας και εκείνα των συμμάχων μας στην περιοχή. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, εν δυνάμει και εφόσον κριθεί απαραίτητο, στρατιωτικά μέτρα αμυντικού χαρακτήρα που θα τηρούν την αρχή της αναλογικότητας, ώστε να εξαλείψουμε “στην πηγή” την ικανότητα του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους και ντρόουνς».

Προειδοποίηση από τον Ισραηλινό πρεσβευτή

Μιλώντας στο πρακτορείο dpa μετά το ιρανικό χτύπημα στην Κύπρο, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στο Βερολίνο, Ρον Προσόρ, προειδοποιεί ότι το Ιράν επιχειρεί να εμπλέξει τους Ευρωπαίους στον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. «Ελπίζω ότι οι Ευρωπαίοι θα το αντιληφθούν και θα αντιδράσουν, το πώς θα αντιδράσουν είναι μία απόφαση που πρέπει να ληφθεί στην Ευρώπη» αναφέρει ο Ισραηλινός διπλωμάτης.

Μάλιστα ο Ρον Προσόρ κάνει ειδική αναφορά στη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής του άρθρου 42 της Συνθήκης ΕΕ, το οποίο προβλέπει ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να παράσχουν «βοήθεια και συνδρομή» σε ένα κράτος-μέλος που δέχεται ένοπλη επίθεση. «Καθώς η Κύπρος αποτελεί μέρος της Ευρώπης, είναι ευθύνη της Ευρώπης να υπερασπιστεί την Κύπρο», επισημαίνει.

