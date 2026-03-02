search
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

02.03.2026 19:55

Bloomberg: ΗΑΕ και Κατάρ πιέζουν παρασκηνιακά για ταχεία διπλωματική λύση στη σύγκρουση με το Ιράν

02.03.2026 19:55
Tehran-Iran

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ επιδιώκουν μια λύση που θα δώσει τέλος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ασκώντας παρασκηνιακές πιέσεις σε συμμάχους τους, σύμφωνα με το Bloomberg.

Κατά το σχετικό δημοσίευμα, οι δύο χώρες ζητούν από τους συμμάχους τους να βοηθήσουν ώστε να πειστεί ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, να ακολουθήσει μια στρατηγική που θα διασφαλίσει ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν θα είναι σύντομες, όπως ανέφεραν στο πρακτορείο πρόσωπα με γνώση των εξελίξεων.

Οι ίδιες πηγές υποστήριξαν ότι η προσπάθεια στοχεύει στη δημιουργία ενός ευρύτερου συνασπισμού, προκειμένου να επιτευχθεί γρήγορη και διπλωματική λήξη της σύγκρουσης, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την κλιμάκωση στην περιοχή και μια παρατεταμένη αναστάτωση στις τιμές της ενέργειας. Οι πληροφορίες μεταδόθηκαν ανώνυμα, καθώς αφορούν ζητήματα που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Μία εκτίμηση του Κατάρ που κοινοποιήθηκε στο Bloomberg προειδοποιεί ότι εάν οι θαλάσσιες οδοί της περιοχής παραμείνουν σοβαρά διαταραγμένες έως τα μέσα της εβδομάδας, η αγορά φυσικού αερίου αναμένεται να αντιδράσει ακόμη πιο έντονα σε σύγκριση με τη μεγάλη αύξηση της Δευτέρας.

Το Κατάρ διέκοψε την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στη μεγαλύτερη εξαγωγική εγκατάστασή του παγκοσμίως, μετά από επίθεση με drone από το Ιράν, γεγονός που οδήγησε τις τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη να «εκτοξευτούν» πάνω από 50%.

ΗΑΕ και Κατάρ ενισχύουν τις αεράμυνές τους

Παράλληλα, τόσο τα ΗΑΕ, όσο και το Κατάρ, ενισχύουν παρασκηνιακά τις δυνατότητες αεράμυνάς τους, όπως ανέφεραν οι πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα ΗΑΕ ζήτησαν από συμμάχους να τους προμηθεύσουν συστήματα αεράμυνας μέσου βεληνεκούς, ενώ το Κατάρ αιτήθηκε βοήθεια για την αντιμετώπιση επιθέσεων με drones – τα οποία έχουν αναδειχθεί σε μεγαλύτερη απειλή από τους βαλλιστικούς πυραύλους. Εσωτερική ανάλυση που είδε το Bloomberg News δείχνει ότι τα αποθέματα του Κατάρ σε πυραύλους αναχαίτισης Patriot επαρκούν για τέσσερις ημέρες, με τον τρέχοντα ρυθμό χρήσης.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΑΕ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, και ο εμίρης του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, είχαν τις τελευταίες ημέρες τηλεφωνικές συνομιλίες με πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και του καγκελάριου της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς.

