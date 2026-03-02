Πώς αποφάσισε ο Τραμπ να χτυπήσει το Ιράν – Οι φωνές Αραγτσί σε Γουίτκοφ στη Γενεύη

Η τελευταία πράξη για την αποτροπή του πολέμου με το Ιράν παίχτηκε την περασμένη Πέμπτη στη Γενεύη, όπου αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είπαν στους Ιρανούς ομολόγους τους ότι δεν πρέπει να λάβουν ορισμένα μέτρα που απαιτούνται για την κατασκευή πυρηνικής βόμβας, σύμφωνα με δημοσίευμα του NBCnews.

Δεν πήγε καλά.

Καθώς η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ εξέθετε τη θέση της ότι το Ιράν δεν μπορούσε να εμπλουτίσει ουράνιο για τα επόμενα 10 χρόνια, η ιρανική πλευρά δίστασε, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος περιέγραψε τη συνάντηση υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το Ιράν έχει «αναφαίρετο δικαίωμα» να εμπλουτίσει ουράνιο, δήλωσε στους Αμερικανούς ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Και οι ΗΠΑ έχουν «αναφαίρετο δικαίωμα» να σας σταματήσουν, απάντησε ο Στιβ Γουίτκοφ, μέλος της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ.

Αφού άκουσε τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, ο Αραγτσί άρχισε να φωνάζει στον Γουίτκοφ, ο οποίος συνοδευόταν στη συνάντηση από τον γαμπρό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, μεταξύ άλλων, είπε ο ανώτερος αξιωματούχος.

«Αν προτιμάτε, μπορώ να φύγω», είπε ο Γουίτκοφ.

Στη συνέχεια, η αμερικανική αντιπροσωπεία ανέφερε στον Τραμπ τι είχε συμβεί. Ο Τραμπ ήταν «αμήχανος», είπε ο ανώτερος αξιωματούχος.

Το Σάββατο το πρωί, οι ΗΠΑ βρίσκονταν σε πόλεμο.

«Μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις» εναντίον του Ιράν είχαν ξεκινήσει, δήλωσε ο Τραμπ σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσής του.

Η φράση ήταν μια μακρινή ηχώ της δήλωσης του τότε Προέδρου Τζορτζ Μπους, όταν επιβιβάστηκε σε ένα αεροπλανοφόρο και, μπροστά σε ένα πανό που έγραφε «Αποστολή Εξετελέσθη», ανακοίνωσε ότι οι «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις» με το Ιράκ είχαν τελειώσει. Είκοσι τρία χρόνια αργότερα, ο πρόεδρος είναι διαφορετικός, ο εχθρός είναι διαφορετικός, αλλά η Μέση Ανατολή παραμένει μια καυτή ζώνη για τις ΗΠΑ.

Η απόφαση του Τραμπ να χτυπήσει το Ιράν και να εξοντώσει την ηγεσία του ακολούθησε παρατεταμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών που τον άφησαν απογοητευμένο και πεπεισμένο ότι μια διπλωματική έξοδος δεν ήταν εφικτή. Ούτε ήταν ιδιαίτερα πρόθυμος να πολεμήσει. Ένας λόγος για την επιφυλακτικότητά του ήταν ότι δεν πίστευε ότι οι σύμβουλοί του είχαν δώσει μια αρκετά σαφή εικόνα για το μεταπολεμικό μέλλον του Ιράν, δήλωσε σε συνέντευξή του ένας αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας.

Γιατί τελικά αποφάσισε να επιτεθεί; τον ρώτησε το NBC News την Κυριακή σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη.

«Δεν ήταν πρόθυμοι να σταματήσουν την πυρηνική τους έρευνα», είπε ο Τραμπ. «Δεν ήταν πρόθυμοι να πουν ότι δεν θα έχουν πυρηνικό όπλο. Πολύ απλό».

Ο Τραμπ έχτισε την πολιτική του καριέρα πάνω σε μια υπόσχεση να αποφύγει τους ξένους πολέμους που επιδίωξαν οι προκάτοχοί του, όπως έχει πει, χωρίς να αποφέρει κανένα αξιόλογο κέρδος για τους Αμερικανούς. Το 2011, προέβλεψε ότι ο τότε πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα θα ξεκινούσε πόλεμο με το Ιράν «για να εκλεγεί» και επειδή «δεν έχει απολύτως καμία ικανότητα να διαπραγματευτεί».

«Εκλέχθηκα επειδή βγήκα από αυτούς τους γελοίους, ατελείωτους πολέμους, όπου ο μεγάλος στρατός μας λειτουργεί ως επιχείρηση αστυνόμευσης προς όφελος ανθρώπων που δεν συμπαθούν καν τις ΗΠΑ», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας.

Ωστόσο, δεσμεύτηκε επίσης να εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, μια θέση που επανέλαβε την περασμένη εβδομάδα στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης. Το Ιράν «σύντομα» θα έχει πυραύλους που θα μπορούσαν να φτάσουν στις ΗΠΑ, είπε στην ομιλία του προς το Κογκρέσο. Μια πρόσθετη ανησυχία ήταν ότι το Ιράν θα μπορούσε να εξαπολύσει τη δική του προληπτική επίθεση εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, εάν η κυβέρνηση Τραμπ παραιτηθεί, δήλωσε ένας άλλος ανώτερος αξιωματούχος στους δημοσιογράφους το Σαββατοκύριακο.

«Ως πρόεδρος, θα κάνω ειρήνη όπου μπορώ, αλλά δεν θα διστάσω ποτέ να αντιμετωπίσω τις απειλές κατά της Αμερικής όπου πρέπει», δήλωσε ο Τραμπ στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους.

Με τις διαπραγματεύσεις να έχουν σταματήσει μετά τη συνάντηση της Πέμπτης, ο Τραμπ ξεκίνησε έναν πόλεμο της επιλογής του. Το πώς θα τελειώσει θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τη Μέση Ανατολή για το άμεσο μέλλον.

Πριν από μια γενιά, ο Μπους αποφάσισε να βυθίσει στο αίμα το ίδιο μέρος του κόσμου, με αποτέλεσμα τον θάνατο σχεδόν 4.500 Αμερικανών στρατιωτικών. Τώρα, είναι η σειρά του Τραμπ να δει αν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον τρομακτικό αμερικανικό στρατό για να αποδυναμώσει το Ιράν επιδιώκοντας μια φευγαλέα ειρήνη.

